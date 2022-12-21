Темы дня

Спорт
21 декабря 2022, 22:03

"Автомобилист" проиграл второй раз подряд после возобновления чемпионата

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В очередном матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке потерпел разгромное поражение от "Сибири" — 0:4.

Это была последняя домашняя встреча "шоферов" в этом году, и она полностью разочаровала поклонников команды. Не столько даже результатом, сколько качеством игры (особенно в атаке).

Уральцы пропустили в первых двух периодах по голу, а в третьем — два, последний — в пустые ворота.

Кроме очков "Автомобилист" потерял лучшего бомбардира команды и всей КХЛ Стефана Да Косту, который получил во втором периоде болезненный удар по рукам и на льду больше не появился. 

Несмотря на поражение, уральцы сохранили лидерство на Востоке — у них 59 очков после 41 матча.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.12.2022, 22:03 / Спорт
"Автомобилист" проиграл второй раз подряд после возобновления чемпионата
21.12.2022, 21:22 / Общество
Свердловскую область наградили за наилучшие показатели нацпроекта БКД
21.12.2022, 20:43 / Общество
Из-за смертельной аварии перекрыли трассу Екатеринбург — Тюмень
21.12.2022, 20:07 / Общество
В креативном кластере "Домна" пройдет Новогодняя ярмарка с матер-классами и розыгрышами
21.12.2022, 19:32 / Культура
Екатеринбургский цирк представил проект реконструкции здания. Фото