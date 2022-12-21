"Автомобилист" проиграл второй раз подряд после возобновления чемпионата

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В очередном матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке потерпел разгромное поражение от "Сибири" — 0:4.

Это была последняя домашняя встреча "шоферов" в этом году, и она полностью разочаровала поклонников команды. Не столько даже результатом, сколько качеством игры (особенно в атаке).

Уральцы пропустили в первых двух периодах по голу, а в третьем — два, последний — в пустые ворота.

Кроме очков "Автомобилист" потерял лучшего бомбардира команды и всей КХЛ Стефана Да Косту, который получил во втором периоде болезненный удар по рукам и на льду больше не появился.

Несмотря на поражение, уральцы сохранили лидерство на Востоке — у них 59 очков после 41 матча.