Корреспондент «Областной газеты» стал лауреатом конкурса спортивных журналистов «SportDrive»

Фото: Предоставлено организаторами

Корреспондент "Областной газеты" Данил Паливода стал лауреатом конкурса спортивных журналистов "SportDrive. Лучшее за 2022 год", организуемого Министерством физической культуры и спорта Свердловской области.

Этот конкурс является традиционным и проводится уже в 12-й раз, в нем принимают участие спортивные обозреватели Свердловской области. Среди членов жюри были именитые спортсмены (олимпийские чемпионы Давид Белявский и Ирина Зильбер, победитель "Дакар-2017" Сергей Карякин), а награждал победителей конкурса министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

Данил Паливода был отмечен специальным призом жюри, члены комиссии высоко оценили конкурсные работы корреспондента "Областной газеты".

Среди победителей в основных номинациях оказались Дмитрий Тропин (JustMedia, интернет-СМИ), Валерия Горбунова ("Телекон", ТВ-СМИ), Елена Радченко ("Вестник", печатные СМИ) и Тимофей Кутузов ("Заря Урала", муниципальные СМИ). Открытием года в спортивной журналистике стала Юлия Войта из ассоциации "Особые люди", а лучшим пресс-секретарем спортивной команды – Сергей Сивопляс из "Динамо-Строителя". В номинации «Лучший репортаж об авиационных и технических видах спорта» победил Иван Коробецкий (Overtime.life), а награда за «Лучший фоторепортаж на тему спорта» была вручена Татьяне Андреевой ("Российская газета"). Специальные призы от членом жюри получили Ирина Хабибьянова ("Комсомольская правда"), Дмитрий Изгагин ("Бокс-ТВ") и Донат Сорокин (ТАСС).