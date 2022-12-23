Младшие лучше старших

«Локомотив-Изумруд» в 2022 году сменил серебряные медали Высшей лиги «А» на бронзовые. Фото: пресс-служба ВК «Локомотив-Изумруд».

Класс сильнейших: 4 награды (1 титул + 2 серебра + 1 бронза)

МИНИ-ФУТБОЛ

В 2022 году единственный элитный трофей Свердловской области принесла екатеринбургская «Синара». Она выиграла Кубок России, одолев в финале команду «Газпром-Югра» со счетом 5:4. «Синара» выиграла Кубок страны во второй раз в истории (впервые это случилось в 2007 году).

В чемпионате России екатеринбургский клуб занял 4-е место.

«Синара» выиграла Кубок России во второй раз в истории. Фото: пресс-служба МФК «Синара»

В текущем сезоне: в чемпионате – 1-е место (по состоянию на вчерашний день), в Кубке – вышла в четвертьфинал.

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)

В 2022 году легендарная «Уралочка» впервые с 2016 года играла в финале чемпионата России. Золотая серия с калининградским «Локомотивом» получилась самой яркой в истории отечественного женского волейбола: чаша весов склонилась в пользу железнодорожниц только на тай-брейке пятого, решающего матча. «Уралочка» завоевала серебро национального чемпионата в 4-й раз в истории.

В Кубке России «Уралочка» закончила выступления в полуфинальном раунде.

В текущем сезоне: в чемпионате – 12-е место, из Кубка команда выбыла в полуфинальном раунде.

Нападающую «Уралочки-НТМК» Ксению Смирнову после финала чемпионата России встречал в Екатеринбурге домашний питомец. Фото: Алексей Кунилов

БАСКЕТБОЛ (женщины)

В 2022 году екатеринбургско-пышминская команда «УГМК», как и «Уралочка», заняла второе место. Но если для волейболисток серебро – это успех, то для баскетболисток – провал: предыдущие 14 сезонов они были чемпионками.

В Кубке России основной состав «УГМК» не участвовал.

В текущем сезоне: в чемпионате – 1-е место, в Кубке – выход в «Финал четырех» (он проходит в этот уикенд в Сыктывкаре).

ФУТБОЛ

В 2022 году екатеринбургский «Урал» в чемпионате страны долго балансировал на грани вылета, но в последний момент сумел спастись, заняв 12-е место. В Кубке России команда выбыла из борьбы уже на групповой стадии.

В текущем сезоне: в чемпионате – 1-е место, в Кубке – вышли в 1/8 финала.

Главное усиление «Урала» – приобретение серба Лазара Ранджеловича. Фото: Владимир Васильев

ХОККЕЙ (мужчины)

В 2022 году екатеринбургский «Автомобилист» провалился: команда заняла в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) только 10-е место (в Восточной конференции) и в плей-офф Кубка Гагарина не попала – впервые с 2017 года.

В текущем сезоне: в регулярном чемпионате КХЛ – 1-е место в своей конференции.

Кертис Волк – один из самых результативных игроков «Автомобилиста» в нынешнем сезоне. Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

ХОККЕЙ (женщины)

В 2022 году региональный коллектив с описательным названием СКСО (Сборная команда Свердловской области) впервые за последние годы вел реальную борьбу за попадание в плей-офф Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Но чуть-чуть не дотянул – 9-е место. Отставание от заветной восьмерки составило всего два очка.

В текущем сезоне: катастрофа (0 очков после 18 сыгранных матчей и последнее место в турнирной таблице).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ

В 2022 году первоуральский «Уральский трубник» завершил чемпионат России на 11-м месте – это худший результат команды с сезона 2015–2016, когда она финишировала 12-й. В Кубке страны команда выбыла в первом (групповом) раунде.

В текущем сезоне: в чемпионате – 10-е место, в Кубке – не вышли из группы.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ (мужчины)

В 2022 году екатеринбургский клуб «Динамо-Строитель» в чемпионате России занял пятое (последнее) место. Это худший результат в истории уральской команды: ранее она никогда не опускалась ниже четвертой строчки.

В Кубке страны екатеринбуржцы также заняли пятое место

В текущий момент в хоккее на траве – межсезонье

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ (женщины)

В 2022 году сборная команда Свердловской области в чемпионате России заняла 6-е место. В розыгрыше Кубка страны не смогла выйти из группы.

В текущий момент в женском хоккее на траве – также межсезонье.

ИНДОР-ХОККЕЙ

В 2022 году екатеринбургская команда «Динамо-Строитель» заняла третье место. Соревнований на Кубок страны в этом виде спорта не проводится.

В текущий момент в индор-хоккее соревнований нет (чемпионат пройдет в январе).

Подэлитные дивизионы: 5 наград (2 титула + 1 серебро + 2 бронзы)

ВОЛЕЙБОЛ (мужчины)

В 2022 году екатеринбургский «Локомотив-Изумруд» в чемпионате России среди команд Высшей лиги «А» занял 3-е место, а в розыгрыше малого Кубка России (только для команд подэлитного дивизиона) стал четвертым.

В текущем сезоне: в чемпионате – 2-е место на Востоке, в Кубке – победа.

БАСКЕТБОЛ (мужчины)

В 2022 году екатеринбургский «Уралмаш» впервые в своей истории занял первое место в чемпионате Суперлиги. По ходу команда установила удивительный рекорд – 27 победных матчей подряд. В розыгрыше Кубка России «Уралмаш» выбыл в четвертьфинале, проиграв «Самаре».Второй клуб области, играющий в Суперлиге – ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК», – в чемпионате был третьим, а в Кубке дошел до финала, где уступил… все той же «Самаре».

В текущем сезоне: в чемпионате «Уралмаш» – 1-е место, «Темп-СУМЗ-УГМК» – 3-е место. В розыгрыше Кубка оба клуба вышли в 1/8 финала..

«Уралмаш» и «Темп-СУМЗ-УГМК» завоевали награды Суперлиги. Фото: пресс-служба БК «Уралмаш».