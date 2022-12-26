«Автомобилист» проиграл четвертый матч подряд

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 43-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» проиграл в Уфе «Салавату Юлаеву» — 2:3 (в овертайме).

«Шоферы» по ходу матча дважды проигрывали (0:1 и 1:2), но смогли спастись, сняв вратаря за 2 минуты до сирены. Но в овертайме гости продержались всего 19 секунд. Голы у «Автомобилиста» забили Анатолий Голышев и Сергей Широков. К счастью для екатеринбуржцев, их преследователь — магнитогорский «Металлург» — тоже набрал только очко: проиграл «Трактору» по буллитам (4:5). Таким образом, разрыв между двумя лидерами Востока остался прежним — 3 очка: у «Автомобилиста» 61 балл, у «Магнитки» — 58.

Следующий матч «шоферы» проведут в среду, 28 декабря. В Омске они сыграют с «Авангардом».