Не надо делать паузы

Для вратаря «Автомобилиста» Игоря Бобкова матч с «Салаватом Юлаевым» стал юбилейным – 300-м в КХЛ. Фото: Владимир Васильев

В 43-м для себя матче чемпионата КХЛ лидер Востока – екатеринбургский «Автомобилист» – набрал только одно очко: он уступил в Уфе «Салавату Юлаеву» в овертайме (2:3). «Шоферы» потерпели четвертое поражение подряд, но, несмотря на это, сохранили первое место в конференции: их ближайший преследователь – магнитогорский «Металлург» – тоже проиграл.

Пауза в чемпионате, вызванная проведением «Матча звезд КХЛ» и Кубка Первого канала, не пошла «Автомобилисту» на пользу: после возобновления турнира команда сыграла четыре матча – и все проиграла. Правда, два последних – только по буллитам или в овертайме, что дало «шоферам» в общей сложности два очка.

– Немножко из игрового ритма где-то вышли, – признал после игры в Уфе наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин. – В перерыве кто-то больше болел, кто-то больше отдохнул – и немножко команда не в том ритме.

«Шоферы» стали гораздо хуже начинать поединки: во всех четырех матчах они пропускали первыми (причем, дважды это были очень быстрые голы – на второй-третьей минутах).

На сей раз «Автомобилист» пропустил в середине первого периода. В начале второго команда отыгралась (гол забил Анатолий Голышев), но перед самым перерывом пропустила вновь.

Весь третий период «шоферы» штурмовали ворота хозяев, перебросали соперника в четыре раза (счет бросков – 12:3) и за 1 минуту 20 секунд до сирены, играя уже с пустыми воротами, своего добились: Сергей Широков перевел встречу в овертайм.

Но там, к сожалению, екатеринбуржцы продержались всего 19 секунд. Защитник Джесси Блэкер, будучи последним, зачем-то попытался обыграть соперника на своей синей линии. Форвард «Салавата» Сергей Шмелев шайбу у «шофера» отобрал, выскочил один на один с Игорем Бобковым и принес своей команде победу.

«Автомобилист» проиграл «Салавату Юлаеву» все три матча этого сезона (ранее были 0:4 в Екатеринбурге и 2:3 в Уфе). А вообще из последних восьми встреч с уфимцами «шоферы» смогли выиграть только одну – это случилось больше года назад.

К счастью для екатеринбуржцев, их преследователь – магнитогорский «Металлург» – в параллельном матче тоже набрал только одно очко: он на своей площадке проиграл «Трактору» по буллитам (4:5). Таким образом, разрыв между двумя лидерами Востока остался прежним – 3 очка: у «Автомобилиста» 61 балл, у «Магнитки» – 58.

В общей таблице лиги «шоферы» идут третьими – после питерского СКА (73 очка) и ярославского «Локомотива» (62).

Следующий матч «шоферы» проведут сегодня, 28 декабря. В Омске они сыграют с «Авангардом» (54 очка, 4-е место на Востоке).