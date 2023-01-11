Своими силами и чужими руками

Фото: Пресс-служба "Синары"

На заре современного спорта, когда он был всего лишь развлечением для участников, все футбольные, хоккейные и иные команды состояли из местных игроков. Но как только спорт превратился в разновидность шоу-бизнеса (что произошло очень быстро), географический принцип комплектования был забыт: владельцы клубов стали набирать лучших из тех, на кого хватало денег. В результате большинство команд, выступающих на более-менее серьезном уровне, сегодня представляют из себя сборные – не по уровню игры, а по месту рождения игроков.

Несмотря на это (а может быть, и вследствие этого), и сами спортивные клубы, и особенно их болельщики очень ценят уроженцев своих городов (или хотя бы своих регионов) – особенно тех, кто провел в родных командах всю карьеру. Такие игроки часто становятся настоящими символами клубов.

«ОГ» решила проверить, как обстоит ситуация с соотношением «свой – чужой» в топовых командах Свердловской области. Мы взяли шесть самых популярных клубов региона, играющих в элитных дивизионах. Источником для анализа послужили данные, размещенные на официальных сайтах команд.

Ставка на своих

В мире межрегиональных и интернациональных команд есть свои – пусть и немногочисленные – исключения. Самый известный пример – футбольный клуб «Атлетик» из испанского Бильбао (регион Баскония). В эту команду уже больше ста лет принципиально берут только своих – тех, кто родился или провел детство в Басконии, то есть проникся местной культурой и обычаями. Обычно это, конечно, баски, но бывают и люди других национальностей – например, румын Кристиан Ганя или африканец Иньяки Уильямс.

Несмотря на такие самоограничения в плане формирования состава (что, конечно, серьезно сужает возможности), «Атлетик» входит в число самых заметных клубов не только Испании, но и всего континента. В 2012 году он играл в финале Лиги Европы, а в 2021-м завоевал Суперкубок Испании, одолев в полуфинале мадридский «Реал», а в финале – «Барселону».

В Свердловской области тоже есть свой «Атлетик» – команда, которая скомплектована исключительно из уроженцев региона. Это мини-футбольный клуб «Синара» (Екатеринбург). Все 14 игроков нынешнего состава родились на Среднем Урале. Даже тренер Евгений Давлетшин и президент клуба Григорий Иванов – уроженцы области.

Игроки-символы команды – 32-летний Сергей Абрамов (Полевской) и 34-летний Дмитрий Прудников (Краснотурьинск). Лучшие бомбардиры в истории «Синары». Играют в клубе 14-й сезон. Трижды выигрывали с ним чемпионат России и один раз – Кубок страны.

Совсем чуть-чуть не дотягивает до звания свердловского «Атлетика» первоуральский бенди-клуб «Уральский трубник». В его ростере – 23 игрока, и 18 из них – уроженцы области (то есть 78 процентов). «Трубник» легко бы мог сделаться стопроцентно свердловским (и даже стопроцентно первоуральским), поскольку сильных игроков в этом городе растят в промышленных масштабах. Но ограниченность в финансах приводит к тому, что самые лучшие воспитанники команды уезжают в другие города. Сейчас, когда клуб возглавил депутат областного Заксобрания Виктор Бабенко, который является ярым сторонником «ставки на своих», ситуация, возможно, постепенно изменится.

Игрок-символ:Андрей Орлов. 35-летний защитник, уроженец Первоуральска, за «Уральский трубник» играет 15-й сезон. В 2019 году завоевал с командой бронзу чемпионата России (высший результат в истории клуба).

И наши, и ваши

Как ни удивительно, но самая знаменитая команда Среднего Урала – легендарная «Уралочка» – свердловская всего на одну треть: в области родились лишь 6 волейболисток из 18. Впрочем, у этой команды такая ситуация давно: уже в первом чемпионском составе «Уралочки» (а это 1978 год) уроженок региона было раз-два и обчелся – в буквальном смысле слова. Другое дело, что бессменный тренер клуба Николай Карполь всегда приглашал в Екатеринбург не готовых звезд, а молодые таланты, которые потом годами шлифовались до блеска в собственной спортивной школе.

Игрок-символ: сейчас в «Уралочке» таковой нет. Все последние годы ею была Ксения Парубец – уроженка Екатеринбурга, член сборной России, дочь олимпийской чемпионки Ирины Смирновой, которая большую часть своей карьеры провела тоже в свердловской команде. Но нынешним летом Ксения перешла в калининградский «Локомотив».

В хоккейном клубе «Автомобилист» – 42 игрока, уроженцев области среди них – восемь (19 процентов).

Игрок-символ: защитник Никита Трямкин, который поиграл и на чемпионате мира, и в НХЛ. В России же 28-летний уроженец Екатеринбурга выступает только за «шоферов» – уже 9 лет. Провел за команду более 500 матчей.

Сами мы не местные

Григорий Иванов является президентом не только мини-футбольной «Синары», но и футбольной команды «Урал» (Екатеринбург). Однако философия развития у двух клубов под руководством одного человека – абсолютно разная. Если «Синара», как уже отмечалось выше, стопроцентно сформирована из уроженцев области, то в «Урале» таковых – всего трое (10 процентов от общего числа). И ни один из них в данный момент не играет в команде ключевой роли.

А вот, скажем, в 1993 году, когда екатеринбургская команда впервые заняла 8-е место в чемпионате России (лучший результат в ее истории), то уроженцев области среди 25 игроков было 14 (то есть больше половины – 56 процентов). И ведь какие это были футболисты! Скажем, нападающий Юрий Матвеев в 1992 году стал лучшим бомбардиром чемпионата страны и играл в сборной. Другой форвард – Сергей Передня – в матче против «Луча» (Владивосток) забил гол на 12-й секунде, что долгое время было самым быстрым голом в истории России. А защитник Владимир Федотов вырос в крупного тренера: год назад привел «Сочи» к серебряным медалям национального первенства, а сейчас успешно работает в ЦСКА.

Игрок-символ:Олег Шатов. 32-летний уроженец Нижнего Тагила – первый свердловчанин, который выступил в финальном этапе чемпионата мира (2014). Первые пять лет своей карьеры он провел в «Урале», потом поиграл в ряде именитых российских клубов (с «Зенитом» стал трехкратным чемпионом страны), а летом 2022 года вернулся в Екатеринбург. Сейчас, к сожалению, играет нечасто – травмы.

Самым печальным образом дела обстоят в женском баскетбольном клубе «УГМК» (Екатеринбург – Верхняя Пышма). Там среди 14 игроков основного состава нет вообще ни одной коренной уралочки! Даже в нынешнем сезоне, когда на фоне известных событий из России уехали практически все иностранки из дальнего зарубежья, ни одна уроженка области в команду не пробилась.

Игрок-символ: по вышеизложенной причине – нет. Последней доморощенной звездой была Вера Шнюкова (чемпионка России, победитель Евролиги, серебряный призер чемпионата мира), которая закончила играть 20 лет назад (в 2003-м). А ведь при БК «УГМК» уже не один год функционирует своя детско-юношеская школа и есть даже собственный молодежный клуб – «УГМК-Юниор», который играет в Суперлиге. Но и там из 16 игроков основы свердловчанок – только две!