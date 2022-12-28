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28 декабря 2022, 22:14

"Автомобилист" потерпел самое разгромное поражение в сезоне

хоккей

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 44-м для себя матче чемпионата КХЛ лидер Востока — екатеринбургский "Автомобилист" — проиграл в Омске "Авангарду" со счетом 0:5. Это самое крупное поражение "шоферов" в нынешнем сезоне (ранее уральцы проигрывали с разницей максимум в 4 шайбы).

Екатеринбургская команда никак не может прийти в себя после паузы в турнире: пятый матч — и пятое поражение. Столь длительной серии неудач у "Автомобилиста" в этом сезоне еще не было.

В Омске уральцы опять (пятый раз подряд!) пропустили первыми. Это случилось на 6-й минуте первого периода.

На второй минуте второго периода гости пропустили опять — 0:2. После этого наставник "шоферов" Николай Заварухин заменил Владимира Галкина на Игоря Бобкова. Но это никак не помогло: гости пропустили еще три шайбы.

В третьем периоде "Автомобилист" доминировал на площадке, но не смог даже размочить счет.

Несмотря на поражение, екатеринбуржцы сохранили лидерство на Востоке.

Следующая игра команды состоится 30 декабря. В Новосибирске "шоферы" сразятся с "Сибирью".

Областная газета Свердловской области

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