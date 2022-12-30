Глава минспорта Свердловской области записал новогоднее поздравление с уральскими спортсменами

Текст новогодней песни написал Алмаз Нуров. Фото: кадр из видеоролика

Министерство физкультуры и спорта Свердловской области подготовило новогоднее поздравление для жителей региона. В видеоролике глава регионального минспорта Леонид Рапопорт и известные уральские спортсмены исполняют новогоднюю песню.

В записи поздравления приняли участие 15 известных представителей спортивной сферы Среднего Урала:

президент Федерации легкой атлетики Свердловской области Рафаил Карманов,

олимпийская чемпионка по легкой атлетике Олеся Красномовец,

бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Котлярова,

победитель ралли Дакар в зачете квадроциклов Сергей Карякин,

серебряный призер Олимпийских игр по биатлону Светлана Миронова,

председатель Свердловской Федерации парусного спорта Юрий Крюченков,

олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ирина Зильбер,

бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов,

серебряный призер Олимпийских игр по баскетболу, игрок БК "Уралмаш" Кирилл Писклов,

двукратный чемпион Паралимпийских игр по велоспорту Михаил Асташов,

олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский,

президент ФК "Урал" Григорий Иванов,

вице-чемпион мира по мотокроссу Евгений Щербинин,

шестикратная паралимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне Михалина Лысова,

игрок ХК "Автомобилист" Никита Трямкин.

Также в видеоролике снялись воспитанники Уральской футбольной академии. Текст новогодней песни написал Алмаз Нуров.

По словам Леонида Рапопорта, идею записать такое необычное поздравление предложили свердловские спортсмены. Министр напомнил, что в этом году свердловские биатлонистки привезли с Олимпийских игр в Пекине две серебряные медали.

"Нам хотелось как-то необычно поздравить свердловчан не только от моего имени, но и от всей спортивной элиты региона. Когда мы находились на съемках, было очень много веселья и смеха, как будто мы снова оказались в детстве. Когда вы находитесь в одной студии и выступаете в необычных для себя амплуа, смех появляется сам собой. Разумеется, во время записи поздравления нам помогали специалисты, которые подсказывали, как лучше вести себя в кадре", — рассказал глава свердловского минспорта.

Леонид Рапопорт также отметил, что министерство приглашало принять участие и других спортсменов, но из-за плотного графика тренировок сняться в ролике им не удалось. По словам главы минспорта, отдельным удовольствием было выступить с юными спортсменами, потому что ребята заряжают взрослых позитивом, а уже состоявшиеся спортсмены подают молодежи пример для подражания.

"На мой взгляд, нам удалось создать новогоднее поздравление, которое поднимет настроение свердлвочанам. Ведь Новый год — это всегда что-то волшебное, новое, интересное. Я думаю, мы будем продолжать эту традицию. В следующем году придумаем что-то еще более масштабное, но пока это останется тайной", — добавил Леонид Рапопорт.