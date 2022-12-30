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Спорт
30 декабря 2022, 15:32

Глава минспорта Свердловской области записал новогоднее поздравление с уральскими спортсменами

Леонид Рапопорт и Олеся Красномовец

Текст новогодней песни написал Алмаз Нуров. Фото: кадр из видеоролика

Министерство физкультуры и спорта Свердловской области подготовило новогоднее поздравление для жителей региона. В видеоролике глава регионального минспорта Леонид Рапопорт и известные уральские спортсмены исполняют новогоднюю песню.

В записи поздравления приняли участие 15 известных представителей спортивной сферы Среднего Урала:

  • президент Федерации легкой атлетики Свердловской области Рафаил Карманов,
  • олимпийская чемпионка по легкой атлетике Олеся Красномовец,
  • бронзовый призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Котлярова,
  • победитель ралли Дакар в зачете квадроциклов Сергей Карякин,
  • серебряный призер Олимпийских игр по биатлону Светлана Миронова,
  • председатель Свердловской Федерации парусного спорта Юрий Крюченков,
  • олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ирина Зильбер,
  • бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов,
  • серебряный призер Олимпийских игр по баскетболу, игрок БК "Уралмаш" Кирилл Писклов,
  • двукратный чемпион Паралимпийских игр по велоспорту Михаил Асташов,
  • олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский,
  • президент ФК "Урал" Григорий Иванов,
  • вице-чемпион мира по мотокроссу Евгений Щербинин,
  • шестикратная паралимпийская чемпионка в лыжных гонках и биатлоне Михалина Лысова,
  • игрок ХК "Автомобилист" Никита Трямкин.

Также в видеоролике снялись воспитанники Уральской футбольной академии. Текст новогодней песни написал Алмаз Нуров.

По словам Леонида Рапопорта, идею записать такое необычное поздравление предложили свердловские спортсмены. Министр напомнил, что в этом году свердловские биатлонистки привезли с Олимпийских игр в Пекине две серебряные медали.

"Нам хотелось как-то необычно поздравить свердловчан не только от моего имени, но и от всей спортивной элиты региона. Когда мы находились на съемках, было очень много веселья и смеха, как будто мы снова оказались в детстве. Когда вы находитесь в одной студии и выступаете в необычных для себя амплуа, смех появляется сам собой. Разумеется, во время записи поздравления нам помогали специалисты, которые подсказывали, как лучше вести себя в кадре", — рассказал глава свердловского минспорта.

Леонид Рапопорт также отметил, что министерство приглашало принять участие и других спортсменов, но из-за плотного графика тренировок сняться в ролике им не удалось. По словам главы минспорта, отдельным удовольствием было выступить с юными спортсменами, потому что ребята заряжают взрослых позитивом, а уже состоявшиеся спортсмены подают молодежи пример для подражания.

"На мой взгляд, нам удалось создать новогоднее поздравление, которое поднимет настроение свердлвочанам. Ведь Новый год — это всегда что-то волшебное, новое, интересное. Я думаю, мы будем продолжать эту традицию. В следующем году придумаем что-то еще более масштабное, но пока это останется тайной", — добавил Леонид Рапопорт.

Областная газета Свердловской области

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