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Спорт
30 декабря 2022, 17:10

В Екатеринбурге ввели в эксплуатацию первые общежития деревни фестиваля университетского спорта

Общежития

Всего запланировано построить 5 комплексов общежитий общей площадью более 209 тысяч квадратных метров. Фото: пресс-центр Группы Синара

В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга сдали в эксплуатацию первые 2 комплекса общежитий деревни Международного фестиваля университетского спорта. Всего запланировано возвести 5 таких комплексов общей площадью более 209 тысяч квадратных метров.

Ранее в рамках подготовки к Международным студенческим играм были построены Академия волейбола им. Н. В. Карполя и Дворец самбо в Верхней Пышме, разрешение на ввод в эксплуатацию уже получил Центр художественной и эстетической гимнастики. 

"С января мы начнем череду торжественных открытий спортивных центров. Первым станет Центр художественной и эстетической гимнастики, который буквально накануне получил разрешение на ввод, затем свои двери распахнет Дворец дзюдо и Дворец водных видов спорта. Строительство ведут надежные компании, которые, несмотря на санкционное давление, сохраняют высокие темпы и качество работ", — рассказал замгубернатора Свердловской области Сергей Швиндт.

Он добавил, что все объекты деревни — общежития, общественный и медицинский центры, улицы и инженерная инфраструктура — будут сданы в июне 2023 года.

Каждый комплекс состоит из 3 секций разной высотности (от 11 до 15 этажей, включая подземный этаж). В общежитиях будет оборудовано 836 жилых комнат с кухнями-нишами, холодильниками, вытяжками и варочными поверхностями. На каждом этаже будут зоны для стирки, сушки и глажки белья, учебная комната, места для отдыха, массажный кабинет и кроссовая.

Гостевые входы в здания будут оборудованы турникетами. Также в общежитиях установят пожарную и охранную сигнализации, системы управления инфраструктурой здания, пояснили в департаменте информполитики Свердловской области.

Фото: пресс-центр Группы Синара
Фото: пресс-центр Группы Синара
Фото: пресс-центр Группы Синара

Областная газета Свердловской области

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