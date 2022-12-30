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30 декабря 2022, 21:18

"Автомобилист" проиграл шестой матч подряд

Хоккей

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В последнем в 2022 году матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" проиграл в Новосибирске "Сибири" со счетом 0:1 (по буллитам). 

Основное и дополнительное время — редкий случай в истории хоккея — окончились нулевой ничьей. А в серии буллитов хозяева выиграли 3:0 (но по правилам в итоговый протокол попал только решающий бросок, в данном случае — первый). 

Согласно правилам КХЛ, отсутствие голов в игровое время считается в пользу голкипера, и вратарь "шоферов" Игорь Бобков таким образом оформил 30-й "сухарь" в карьере. 

"Автомобилист" проиграл шестой матч подряд, но при этом набрал 1 очко (всего их теперь 62) и сохранил первое место в турнирной таблице Востока. 

Следующий матч — 3 января в Екатеринбурге против омского "Авангарда".

Областная газета Свердловской области

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