В уральской столице стартует лыжная многодневка на Кубок главы Екатеринбурга

Соревнования откроются масс-стартом на 10 км в 18:00. Фото: Владимир Мартьянов

Лыжная многодневка на Кубок главы Екатеринбурга будет проходить с 4 по 6 января. Соревнования откроются масс-стартом на 10 км в 18:00 на учебно-спортивной базе "Динамо" (12-й километр Московского тракта).

В гонке с общего старта примут участие такие звезды лыжного спорта, как олимпийский чемпион 2022 года по лыжным гонкам Денис Спецов, серебряный призер Олимпиады в Пекине Иван Якимушкин, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр — 2022 биатлонист Александр Логинов и многократный призер этапов Кубка мира по биатлону Евгений Гараничев. Также в гонке планируют участвовать мэр уральской столицы Алексей Орлов и глава Сысерти Дмитрий Нисковских.

Второй день состязаний откроется гонкой на базе "Динамо" в 12:00, сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

В последний день мероприятия, 6 января, на базе спорткомплекса "Уктус" (Зимняя, 27) состоится гонка преследования. В ходе самой зрелищной и напряженной части соревнований лыжникам предстоит покорить гору. Старт рано утром — в 8:50.