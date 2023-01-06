В Екатеринбурге завершилась первая лыжная многодневка

Алексей Орлов: "Екатеринбург в очередной раз доказал, что он город спортивный, умеет принимать гостей и организовывать масштабные мероприятия". Фото: сайт пресс-службы мэрии/Федор Серков

В столице Урала завершилась лыжная многодневка на Кубок главы города. Состязание, приуроченное к празднованию 300-летия Екатеринбурга, проходило впервые, но может стать традицией.

В течение трех дней в соревнованиях участвовали любители и профессионалы из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Вологодской, Владимирской областей. Также гостями стали лыжники из Пермского края, Санкт-Петербурга и ХМАО. Заключительный этап турнира прошел сегодня, 6 января, на базе ГЛК "Уктус".

"Несмотря на то, что идея провести "Тур де Бург" возникла всего полтора месяца назад, к участию в многодневке присоединились спортсмены со всей страны. На старт вышло полторы сотни человек: от элиты мирового спорта до любителей лыжных гонок", — написал мэр Алексей Орлов в личном telegram-канале.

Он подчеркнул, что Екатеринбург — спортивный город, который умеет принимать гостей и организовывать масштабные мероприятия. "Турнир состоялся. Планируем проводить его каждый год!" — добавил градоначальник.

По данным пресс-службы мэрии, лучшим в заключительной гонке среди профессионалов стал четырехкратный призер Олимпийских игр Денис Спицов. Второе место у серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Ивана Якимушкина, а третье — у победителя и призера первенства мира и Европы Василия Томшина. Ознакомиться с именами всех победителей третьего дня можно здесь. Лучшие были награждены медалями и ценными подарками. Призовой фонд составил 500 тысяч рублей.