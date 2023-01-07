В Екатеринбурге прошли легкоатлетические "Рождественские старты"

Сегодня, 7 января, в Екатеринбурге состоялся традиционный турнир по легкой атлетике "Рождественские старты" — мемориал Эдуарда Спиридоновича Яламова. Соревнования прошли в 32-й раз, местом стартов стал спортивный комплекс "Луч".
Побеждают сильнейшие
Екатеринбург уже много лет является городом, где начинается новый легкоатлетический год. В столицу Урала приезжают сильнейшие спортсмены страны. К примеру, в прошлом году в прыжках в высоту у женщин победила трехкратная чемпионка мира, победительница Олимпийских игр Мария Ласицкене, а в соревнованиях у мужчин первое место занял серебряный призер чемпионата мира Михаил Акименко. Кстати, Мария приняла участие и в "Рождественских стартах — 2023".
— В 2019 году наши "Рождественские старты" были признаны Всероссийской федерацией легкой атлетики лучшими однодневными легкоатлетическими соревнованиями России. А по итогам 2021 года "Рождественские старты" вошли в топ‑50 лучших стартов в закрытых помещениях по версии World Athletics, которая учитывает около 1 600 соревнований по всему миру. Кроме того, мы — старейшие зимние легкоатлетические старты страны. Нас знают. К нам любят ездить спортсмены. Нынешние соревнования по составу также очень представительные, — отметил президент региональной федерации легкой атлетики Рафаил Карманов.
В рамках "Рождественских стартов" было 13 видов программы, в которых награждались только победители турнира. В основном это были соревнования по бегу, а также по прыжкам в высоту. Причем прыжки прошли в интересном формате: мужчины и женщины соревновались друг с другом, а результат рассчитывался по специальной формуле, которая нивелирует разницу в покоренных высотах. В прошлом году по такой схеме проводились соревнования по прыжкам с шестом, мужчины и женщины соревновались в общем зачете, но у девушек был гандикап в 1 метр.
Без побед, но близко
Свердловские спортсмены остались без золотых медалей турнира, хотя в некоторых видах программы были близки к этому. Пожалуй, самые большие шансы стать победителем "Рождественских стартов" имел Максим Якушев в беге на дистанции 3 000 метров. Он вместе с Эдуардом Батыршиным вплоть до самого финиша вел борьбу за победу, солидно оторвавшись от всех остальных спортсменов. Максим вышел на финишную прямую первым, но в итоге Эдуард мощно провел концовку и показал лучшее время, а Максим остался в шаге от победы.
Вели борьбу за золото представительницы Свердловской области Татьяна Бибик и Мария Голубева. В беге на дистанции 500 метров финальные забеги были разбиты на два старта, а победитель определялся по лучшему времени. Татьяна Бибик была во втором финальном забеге и показала третий результат. Интересно, что тройка сильнейших девушек второго забега опередила по времени победительницу первого старта — свердловчанку Марию Голубеву.
В состязании за победу в беге на дистанции 1 000 метров у мужчин участвовал свердловчанин Александр Коврижных. Судьба золота решалась на финишной прямой, и Александр в итоге показал третий результат, проиграв победителю меньше секунды.
Битва олимпийской чемпионки и чемпиона мира
Беговая часть соревнований завершилась специальными забегами, приуроченными к предстоящему юбилею Екатеринбурга. Спортсменам была предложена дистанция 300 метров, в мужских стартах лучшим стал Вадим Кукалев из Тюменской области, а в женских — Екатерина Иванова из Иркутской области.
А закрыли соревнования прыгуны в высоту, где у женщин главной звездой была Мария Ласицкене, а у мужчин — чемпион мира в помещении — 2018 Данил Лысенко. Оба они прогнозируемо оставили своих конкурентов позади: Мария — единственная, кто взял высоту 191 см у женщин, а Данил — 228 см у мужчин (лучший результат сезона в мире). Дальше они уже вели борьбу за итоговую победу между собой. Мария провела две неудачные попытки на высоте 194 см, но с третьего раза она все же взяла высоту и тоже установила лучший результат сезона в мире.
Далее Марии установили планку на высоте 196 см, а Данилу — на 230 см. Оба не справились с первой попыткой, а со второй Лысенко взял высоту, оставив Марию позади. Олимпийская чемпионка еще дважды попробовала взять 196 см, но высота ей не покорилась. А Данил Лысенко, ставший абсолютным чемпионом "Рождественских стартов", остался в секторе один и установил планку на отметке 236 см. Данил провел три попытки под аплодисменты зрителей, которые всячески старались помочь ему взять высоту, но все же установить рекорд "Рождественских стартов" Данилу не удалось.
Победители "Рождественских стартов —2023"
Бег:
60 метров с барьерами (мужчины)
Артем Макаренко (Москва / Красноярский край)
60 метров с барьерами (женщины)
Виктория Погребняк (Томская область)
60 метров (мужчины)
Игорь Образцов (Ульяновская область)
60 метров (женщины)
Кристина Макаренко (Москва / Красноярский край)
500 метров (женщины)
Ирина Гущенец (Иркутская область)
600 метров (мужчины)
Савелий Савлуков (Краснодарский край)
1 000 метров (женщины)
Инесса Гусарова (Белгородская область / Брянская область)
1 000 метров (мужчины)
Егор Лимонов (Санкт-Петербург)
2 000 метров (женщины)
Любовь Дубровская (Санкт-Петербург)
3 000 метров (мужчины)
Эдуард Батыршин (Республика Башкортостан)
300 метров (женщины)
Екатерина Иванова (Иркутская область)
300 метров (мужчины)
Вадим Кукалев (Тюменская область)
Прыжки в высоту (смешанный турнир)
Данил Лысенко (Республика Башкортостан)