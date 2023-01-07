В Екатеринбурге прошли легкоатлетические "Рождественские старты"

Фото: Алексей Кунилов

Сегодня, 7 января, в Екатеринбурге состоялся традиционный турнир по легкой атлетике "Рождественские старты" — мемориал Эдуарда Спиридоновича Яламова. Соревнования прошли в 32-й раз, местом стартов стал спортивный комплекс "Луч".

Побеждают сильнейшие

Екатеринбург уже много лет является городом, где начинается новый легкоатлетический год. В столицу Урала приезжают сильнейшие спортсмены страны. К примеру, в прошлом году в прыжках в высоту у женщин победила трехкратная чемпионка мира, победительница Олимпийских игр Мария Ласицкене, а в соревнованиях у мужчин первое место занял серебряный призер чемпионата мира Михаил Акименко. Кстати, Мария приняла участие и в "Рождественских стартах — 2023".

— В 2019 году наши "Рождественские старты" были признаны Всероссийской федерацией легкой атлетики лучшими однодневными легкоатлетическими соревнованиями России. А по итогам 2021 года "Рождественские старты" вошли в топ‑50 лучших стартов в закрытых помещениях по версии World Athletics, которая учитывает около 1 600 соревнований по всему миру. Кроме того, мы — старейшие зимние легкоатлетические старты страны. Нас знают. К нам любят ездить спортсмены. Нынешние соревнования по составу также очень представительные, — отметил президент региональной федерации легкой атлетики Рафаил Карманов.

В рамках "Рождественских стартов" было 13 видов программы, в которых награждались только победители турнира. В основном это были соревнования по бегу, а также по прыжкам в высоту. Причем прыжки прошли в интересном формате: мужчины и женщины соревновались друг с другом, а результат рассчитывался по специальной формуле, которая нивелирует разницу в покоренных высотах. В прошлом году по такой схеме проводились соревнования по прыжкам с шестом, мужчины и женщины соревновались в общем зачете, но у девушек был гандикап в 1 метр.

Без побед, но близко

Свердловские спортсмены остались без золотых медалей турнира, хотя в некоторых видах программы были близки к этому. Пожалуй, самые большие шансы стать победителем "Рождественских стартов" имел Максим Якушев в беге на дистанции 3 000 метров. Он вместе с Эдуардом Батыршиным вплоть до самого финиша вел борьбу за победу, солидно оторвавшись от всех остальных спортсменов. Максим вышел на финишную прямую первым, но в итоге Эдуард мощно провел концовку и показал лучшее время, а Максим остался в шаге от победы.

Вели борьбу за золото представительницы Свердловской области Татьяна Бибик и Мария Голубева. В беге на дистанции 500 метров финальные забеги были разбиты на два старта, а победитель определялся по лучшему времени. Татьяна Бибик была во втором финальном забеге и показала третий результат. Интересно, что тройка сильнейших девушек второго забега опередила по времени победительницу первого старта — свердловчанку Марию Голубеву.

В состязании за победу в беге на дистанции 1 000 метров у мужчин участвовал свердловчанин Александр Коврижных. Судьба золота решалась на финишной прямой, и Александр в итоге показал третий результат, проиграв победителю меньше секунды.

Битва олимпийской чемпионки и чемпиона мира

Беговая часть соревнований завершилась специальными забегами, приуроченными к предстоящему юбилею Екатеринбурга. Спортсменам была предложена дистанция 300 метров, в мужских стартах лучшим стал Вадим Кукалев из Тюменской области, а в женских — Екатерина Иванова из Иркутской области.

А закрыли соревнования прыгуны в высоту, где у женщин главной звездой была Мария Ласицкене, а у мужчин — чемпион мира в помещении — 2018 Данил Лысенко. Оба они прогнозируемо оставили своих конкурентов позади: Мария — единственная, кто взял высоту 191 см у женщин, а Данил — 228 см у мужчин (лучший результат сезона в мире). Дальше они уже вели борьбу за итоговую победу между собой. Мария провела две неудачные попытки на высоте 194 см, но с третьего раза она все же взяла высоту и тоже установила лучший результат сезона в мире.

Далее Марии установили планку на высоте 196 см, а Данилу — на 230 см. Оба не справились с первой попыткой, а со второй Лысенко взял высоту, оставив Марию позади. Олимпийская чемпионка еще дважды попробовала взять 196 см, но высота ей не покорилась. А Данил Лысенко, ставший абсолютным чемпионом "Рождественских стартов", остался в секторе один и установил планку на отметке 236 см. Данил провел три попытки под аплодисменты зрителей, которые всячески старались помочь ему взять высоту, но все же установить рекорд "Рождественских стартов" Данилу не удалось.