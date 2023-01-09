«Тур де Ски» по-уральски

Фото: сайт пресс-службы мэрии/Федор Серков

В новогодние праздники в столице Урала прошла уникальная лыжная многодневка на Кубок главы города (или же «Тур де Бург», по аналогии с мировой лыжной многодневкой «Тур де Ски»). Участники провели два классических лыжных этапа, а завершили гонку двухкилометровым подъемом на базе ГЛК «Уктус».

Лыжная многодневка на Урале прошла впервые. Два стартовых этапа гонки состоялись на базе «Динамо» на Московском тракте. В первый соревновательный день спортсмены преодолевали «ночной этап» (старт был дан в 18:00), мужчины – 4 круга по 2,5 км, женщины – 3 круга по 2,5 км. Уже на следующий день участникам предстояла точно такая же дистанция, но днем. На заключительный этап, который состоялся на «Уктусе», спортсмены выходили в том порядке, в котором финишировали на первых двух.

Уникальность гонки заключалась еще и в том, что принять участие в ней мог любой желающий. Организаторы подготовили 14 возрастных категорий, на которые были разбиты спортсмены. Ну и, конечно, было две категории «PRO» (у мужчин и женщин), в которых принимали участие профессиональные лыжники и спортсмены. В мужской профессиональной категории получился по-настоящему звездный состав: здесь и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Денис Спицов, и олимпийский призер по лыжным гонкам Иван Якимушкин, и призер Олимпийских игр по биатлону Евгений Гараничев. Поэтому зрителям было на кого посмотреть.

Основная борьба за победу в «Тур де Бург» в мужской части соревнований развернулась между Иваном Якимушкиным и Денисом Спицовым. На первом этапе Иван «привез» своему коллеге по сборной чуть больше секунды, Денис же взял реванш во второй соревновательный день, где добыл себе преимущество в 27 секунд перед решающим забегом в гору.

Двухкилометровый подъем на «Уктусе» лучше удался Ивану Якимушкину, который стремительно сокращал отставание от лидера. Но Ивану не хватило дистанции: Денис сумел удержать лидерство на финише, опередив Якимушкина на восемь секунд и став победителем «Тур де Бург». Интересно, что третьим финишировал участник не из категории «PRO»: 22-летний Даниил Слушкин, представлявший УрФУ, обошел многих профессионалов и показал третий результат (первый в своей возрастной категории). А третье место среди профессионалов занял биатлонист Василий Томшин, уроженец Серова.

У женщин в профессиональной категории победила Алеся Рушенцева, второе место заняла Полина Буравлева, третье – Юлия Сазонова.

– Несмотря на то, что идея провести «Тур де Бург» возникла всего полтора месяца назад, к участию в многодневке присоединились спортсмены со всей страны. На старт вышло полторы сотни человек – от элиты мирового спорта до любителей лыжных гонок. Планируем проводить турнир каждый год, – отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Победители и призеры в каждой категории получили медали, а также денежные вознаграждения. Общий призовой фонд турнира составил 500 тысяч рублей.