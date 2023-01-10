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10 января 2023, 21:39

"Автомобилист" одержал первую победу после 9 поражений

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Лидер Восточной конференции КХЛ — екатеринбургский "Автомобилист" — прервал девятиматчевую серию поражений в текущем чемпионате КХЛ: "шоферы" на своей площадке обыграли действующего чемпиона лиги — московский ЦСКА — со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1). 

Голы у хозяев забили Брукс Мэйсек (это его 30-я шайба в сезоне), Дмитрий Жукенов, Сергей Широков и Владимир Кузнецов. 

У гостей отличились Антон Слепышев (при счете 0:1) и Никита Нестеров (1:3). 

Екатеринбуржцы набрали 65 очков и продолжают лидировать на Востоке. 

Следующий матч уральцы проведут только через 5 дней — 15 января в Минске против "Динамо".

Областная газета Свердловской области

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