"Автомобилист" одержал первую победу после 9 поражений

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Лидер Восточной конференции КХЛ — екатеринбургский "Автомобилист" — прервал девятиматчевую серию поражений в текущем чемпионате КХЛ: "шоферы" на своей площадке обыграли действующего чемпиона лиги — московский ЦСКА — со счетом 4:2 (1:1, 1:0, 2:1).

Голы у хозяев забили Брукс Мэйсек (это его 30-я шайба в сезоне), Дмитрий Жукенов, Сергей Широков и Владимир Кузнецов.

У гостей отличились Антон Слепышев (при счете 0:1) и Никита Нестеров (1:3).

Екатеринбуржцы набрали 65 очков и продолжают лидировать на Востоке.

Следующий матч уральцы проведут только через 5 дней — 15 января в Минске против "Динамо".