Это сладкое слово – победа

Брукс Мэйсек (в центре) проводит лучший сезон в своей карьере: 30 забитых голов – это и его личный рекорд, и рекорд клуба. Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист».

В 49-м для себя матче чемпионата КХЛ лидер Восточной конференции — екатеринбургский «Автомобилист» — на своей площадке обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина — столичный ЦСКА — со счетом 4:2. «Шоферы» одержали первую победу с 8 декабря 2022 года.

До начала поединка его очевидным фаворитом выглядел ЦСКА: он приехал в Екатеринбург после пяти побед подряд, в то время как «Автомобилист» имел за спиной серию из девяти поражений. К тому же в первой встрече команд в текущем сезоне, которая состоялась в Москве в октябре прошлого года, армейцы уверенно победили –– 4:1.

Дебют матча прошел в соответствии с прогнозами. Уже на первой минуте ЦСКА мог открыть счет, однако Антон Слепышев не реализовал выход на одинокого Игоря Бобкова, который постепенно становится основным голкипером «шоферов» (он уже обошел Юхана Маттсона по количеству встреч за «Автомобилист» в этом сезоне).

Игра у хозяев в дебюте не клеилась абсолютно, но тут им улыбнулась удача: на третьей минуте Брукс Мэйсек бросил по воротам с отрицательного угла, шайба попала во вратаря ЦСКА Адама Рейдеборна и от него срикошетила в сетку. Для уральского легионера забитая шайба стала уже 30-й, и он опять вышел на чистое первое место в списке лучших снайперов КХЛ.

После того как армейцы сравняли счет (это случилось в середине первого периода), фортуна повернулась лицом к хозяевам еще раз: на 28-й минуте Дмитрий Жукенов, поднятый в «Автомобилист» из фарм-клуба по причине травм Стефана да Косты и Анатолия Голышева, делал передачу на своего партнера, но шайба попала в конек сначала одного защитника, потом другого и в итоге залетела в ворота – 2:1.

Ключевой момент матча произошел на 46-й минуте. Нападающий армейцев Владислав Каменев, прерывая проход Андрея Обидина, угодил уральцу клюшкой в лицо и получил сразу два двухминутных удаления. «Автомобилист» одно из них реализовал (отличился Сергей Широков), после чего отошел назад и стал грамотно сушить игру.

Шанс на спасение появился у армейцев только на 57-й минуте, когда в штрафной бокс отправился защитник «Автомобилиста» Сергей Зборовский. Гости конвертировали свое численное преимущество в гол всего за 25 секунд, и у них оставалось еще более трех минут на то, чтобы перевести игру в овертайм. Москвичи играли без вратаря, но ничего особо опасного «шоферы» им создать не позволили, а за несколько секунд до сирены Владимир Кузнецов (еще один игрок фарм-клуба, поднятый в основу на этот матч) перехватил шайбу в своей зоне и броском через всю площадку установил окончательный счет матча – 4:2.

Екатеринбуржцы набрали 65 очков и продолжают лидировать в Восточной конференции. Отрыв от ближайших преследователей – «Металлурга», «Авангарда» и «Сибири» – три балла. В общей таблице КХЛ «Автомобилист» занимает третье место (после СКА и ЦСКА).

Следующий матч уральцы проведут 15 января. В Минске они сыграют с местным «Динамо», которое отчаянно бьется за последнюю путевку в плей-офф Западной конференции (48 очков, 9-е место). В текущем чемпионате уральцы с белорусским клубом еще не встречались, а в прошлом сезоне оба матча закончились победами «шоферов».

Кстати Серия из девяти поражений – не самая длинная в истории «Автомобилиста». В сезоне 2020/2021 команда проиграла подряд 10 матчей, а в 2012/2013 – аж 14. Рекорд (точнее – антирекорд) всей КХЛ – 20 поражений кряду. Установлен только что клубом «Сочи».