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Спорт
17 января 2023, 13:33

Россия и Белоруссия остались без права вещания Олимпийских игр

  Марина Сапожникова
В России не будут показывать Олимпиаду

Россию лишили олимпийских трансляций. Фото: Павел Ворожцов

Россия и Белоруссия не вошли в список вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

Медиаправа на показ Олимпиады переданы Европейскому вещательному союзу (EBU) и компании Warner Bros. Discovery (WBD), сообщает пресс-служба МОК. Зимние Олимпийские игры 2026 и 2030 года, летние Игры 2028 и 2032 года, а также юношеские Олимпийские игры покажут EBU и WBD на 49 территориях Европы. Но Россия и Белоруссия в этот список не входят.

Однако на официальном портале комитета сказано, что МОК предпринимает все необходимые шаги, чтобы обеспечить полное освещение Олимпийских игр различными средствами массовой информации для максимально широкой аудитории в мире. 

Ранее "Областная газета" писала о том, что Екатеринбург в 2023 году примет Фестиваль молодежи и студентов.

Областная газета Свердловской области

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