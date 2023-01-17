Календарь главных спортивных событий в Свердловской области на 2023-й год

Сегодня перетягивание каната воспринимается больше как народная забава, а в начале XX века этот вид спорта входил в программу Олимпийских игр. Фото: Владимир Васильев

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ подписал распоряжение об утверждении перечня значимых официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых на территории региона в 2023 году. «Областная газета» подобно рассказывает о них.

Главное – в августе

Основным стартом не только 2023 года, но и последних лет, должна была стать летняя Универсиада, право на проведение которой Екатеринбург получил еще летом 2019 года. Последовали масштабная подготовка к событию, строительство новых спортивных объектов. Однако весной 2022 года из-за политической ситуации в мире Международная федерация университетского спорта (FISU) приняла решение о переносе соревнований на неопределенный срок.

Вместо Универсиады в эти же сроки в Екатеринбурге состоится масштабный Международный фестиваль университетского спорта с участниками из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Фестиваль пройдет в столице Урала с 19 по 31 августа по 15 видам спорта: бадминтон, баскетбол «3×3», бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол (футзал), настольный теннис, плавание, пляжный волейбол, пляжный футбол, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо. Будет разыграно 189 комплектов медалей. При этом все объекты, строительство которых было запланировано в рамках подготовки к Универсиаде, будут сданы вовремя и примут соревнования Международного фестиваля.

– В ходе подготовки к Международным студенческим играм мы уже построили Академию волейбола им. Н.В. Карполя и Дворец самбо в Верхней Пышме, – рассказал заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт. – Сейчас сданы в эксплуатацию два из пяти комплексов общежитий. Эти объекты примечательны тем, что они первые на территории деревни Международного фестиваля университетского спорта. Полностью все объекты деревни (общежития, общественный и медицинский центр, улицы и инженерную инфраструктуру) планируем торжественно открыть в июне 2023 года. Кроме того, с января мы начнем череду торжественных открытий спортивных центров. Первым станет Центр художественной и эстетической гимнастики, который недавно получил разрешение на ввод, затем свои двери распахнут Дворец дзюдо и Дворец водных видов спорта.

Не в первый раз

На 2023 год запланировано проведение традиционных спортивных мероприятий, которые состоятся в Свердловской области уже не в первый раз. К примеру, нижнетагильский комплекс трамплинов «Аист» является одним из главных спортивных объектов России, где проводятся соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Нижний Тагил несколько лет подряд принимал этапы Кубка мира по прыжкам на лыжах, что говорит о высоком уровне организации. В 2023 году город уже принял этапы Кубка России по лыжному двоеборью, с 19 по 22 января на «Аисте» пройдут этапы Кубка России по прыжкам на лыжах, а в марте запланированы международные соревнования по прыжкам с трамплина у женщин и по лыжному двоеборью у мужчин. Международные старты по прыжкам на лыжах с трамплина у мужчин и женщин пройдут в Нижнем Тагиле и в ноябре-декабре.

В течение 2023 года в Екатеринбурге состоится серия легкоатлетических забегов «Европа-Азия». Ключевым событием серии станет марафон «Европа-Азия», который пройдет в столице Урала в августе уже в восьмой раз. Этот старт зарекомендовал себя с лучшей стороны, в Екатеринбург приезжают сильнейшие марафонцы страны, а в забеге на разные дистанции участвуют тысячи любителей бега.

Осенью 2023-го поселок Балтым примет сразу два турнира по настольному теннису. Первый – «Кубок УГМК», в котором принимают участие сильнейшие юниоры и юниорки России. В этом году турнир пройдет в Свердловской области уже в седьмой раз. Второй турнир – мемориал А.И. Захарова «Кубок Александра Захарова» среди участников трех возрастных групп: юниоры и юниорки до 18 лет, юноши и девушки до 16 лет, мальчики и девочки до 13 лет. В прошлом году на открытии турнира присутствовали помощник президента Игорь Левитин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В этом году турнир пройдет уже в шестой раз.

Каменск-Уральский традиционно является одним из крупнейших центров проведения соревнований по техническим видам спорта. Так, в январе состоялись этапы чемпионата России по спидвею, а на март запланированы международные соревнования по мотоциклетному спорту в дисциплине «кросс-сноубайк» среди мужчин.

Спортивная экзотика

В 2023 году Екатеринбург станет местом притяжения специалистов по перетягиванию каната. С 7 по 9 июля столица Урала примет международные соревнования «Кубок Евразии» среди мужчин и женщин, а также среди юниоров и юниорок. С 22 по 24 сентября в Екатеринбурге состоятся всероссийские соревнования по перетягиванию каната Кубок Урала среди мужчин и женщин, а с 17 по 20 ноября пройдут Кубок и чемпионат России.

Также в столице Урала в августе состоятся международные соревнования по водно-моторному спорту в дисциплине «аквабайк» (гидроциклы), и, конечно, местом соревнований была выбрана акватория Верх-Исетского водохранилища.

А в ноябре в Екатеринбург пожалуют представители пауэрлифтинга. В столице Урала состоятся международные старты по жиму, троеборью и классическому троеборью.

Кроме этого

В Екатеринбурге 7 января состоялся первый турнир года для российских легкоатлетов – «Рождественские старты». Сильнейшие легкоатлеты страны приедут в столицу Урала с 17 по 19 августа на финал серии «Королева спорта». В прошлом году финал серии турниров также проходил в Екатеринбурге.

Пожалуют в столицу Урала и стрелки. В июле в Екатеринбурге пройдут международные соревнования по практической стрельбе среди мужчин и женщин, спортсмены будут выступать в нескольких дисциплинах: «пистолет», «револьвер», «карабин пистолетного калибра».