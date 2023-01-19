90 свердловских атлетов выступят на Единых Играх Специальной Олимпиады в Казани

Свердловскую область на соревнованиях будут представлять 90 атлетов. Фото: департамент информполитики Свердловской области

С 21 по 28 января в Казани пройдут Единые Игры Специальной Олимпиады, которые соберут более 2 тыс. спортсменов из России и Беларуси. Свердловскую область на соревнованиях будут представлять 90 атлетов в 15 видах спорта.

В делегацию Среднего Урала войдут спортсмены из Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Ревды, Серова, Первоуральска, Новой Ляли, Ачита, Режа, Алапаевска, Сысерти, Красноуфимска, Полевского, Верхней Пышмы и Колчедана.

"Единые Игры — это большой подарок всем регионам России, драйвер развития Специальной Олимпиады в регионах. Впервые в России соревнования по зимним и летним видам спорта пройдут в рамках одного турнира. Спортсмены будут соревноваться в 8 зимних и 10 летних видах спорта", — отметила исполнительный директор Специального Олимпийского комитета Свердловской области Ольга Бойко.

Она также напомнила, что реготделение Специальной Олимпиады было создано в 2001 году. Оно объединяет почти 4 тыс. спортсменов из 27 городов и поселков Среднего Урала.

Как пояснили в департаменте информполитики Свердловской области, Специальная Олимпиада — это часть международного олимпийского движения, организующая тренировки и состязания для 6 млн атлетов в 200 странах мира. Единые Игры пройдут в качестве замены Всемирным зимним Играм Специальной Олимпиады, которые впервые должны были пройти в РФ в 2021 году. Сначала мероприятие перенесли из-за пандемии коронавируса, а затем и вовсе отменили из-за сложной политической ситуации.

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