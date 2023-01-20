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Спорт
20 января 2023, 09:00

"Автомобилист" проиграл в Москве "Динамо" — 0:3

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

"Автомобилист" рискует потерять первое место. В 52-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" проиграл в Москве "Динамо" — 0:3.

Первый период матча прошел без заброшенных шайб. Во второй двадцатиминутке соперники забили один раз. И этот счет (1:0) продержался полчаса.

В концовке третьего периода уральцам пришлось рисковать, и динамовцы этим воспользовались: сначала поймали екатеринбуржцев на контратаке, а потом забили в пустые ворота.

"Хорошие моменты были сегодня, но не хватало реализации. Макеев выходил 1 в 0, Голышев в пустые ворота не попал, — сказал после игры наставник "Автомобилиста" Николай Заварухин. — В третьем периоде немного раскрылись и пропустили эту контратаку 2 в 1. Опять же, самый главный фактор в этой игре — реализация моментов. Соперник наказал нас за наши ошибки, и мы не реализовали свои моменты".

"Автомобилист" сохранил первое место на Востоке (у команды 68 очков), но уже 20 января может его потерять — если "Сибирь" обыграет "Металлург". Следующий матч "шоферы" проведут 21 января. В Екатеринбурге они примут "Барыс".

Областная газета Свердловской области

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