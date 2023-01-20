Екатеринбург спортивный

Полная реконструкция Дворца игровых видов спорта завершится в апреле, хотя объект уже принимает соревнования. Фото: Павел Ворожцов.

Предстоящий год будет знаковым для Екатеринбурга и в спортивном плане. Помимо масштабного Международного фестиваля университетского спорта, в городе состоится множество других соревнований разного калибра, будут достроены и введены в эксплуатацию многие спортивные объекты. Об этих и других спортивных планах на 2023 год, а также об итогах прошедшего года рассказала начальник управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Людмила ФИТИНА.

Спорт – в массы

Подводя итоги прошедшего года, Людмила Фитина прежде всего обратила внимание на развитие массового спорта в Екатеринбурге. Движение города в этом направлении было отмечено на самом высоком уровне.

– Для нас важнейшим направлением является развитие массового спорта, – сказала Людмила Фитина. – Для этого необходимо строительство новых общедоступных спортивных объектов. Уже третий год реализуется проект «Спорт в каждый двор», который поддержан и правительством Свердловской области, и министерством физической культуры и спорта региона, и администрацией Екатеринбурга. Благодаря этому проекту построено более 30 площадок во всех восьми районах города. Там можно заниматься и футболом, и хоккеем, и воркаутом. По итогам 2022 года проект стал победителем общероссийского конкурса и был награжден министром спорта России Олегом Матыциным.

К развитию массового спорта причастна и фитнес-индустрия. Людмила Фитина отметила, что в Екатеринбурге функционируют более 150 фитнес-клубов, в 2022 году было открыто пять подобных объектов, и, что примечательно, четыре из них – с бассейнами.

Реконструируем, строим, планируем

Еще одно важное направление в развитии физической культуры и спорта в городе – строительство и реконструкция крупных спортивных объектов. И в этом плане 2023 год станет знаковым: в рамках подготовки к проведению Международного фестиваля университетского спорта будут сданы в эксплуатацию сразу несколько объектов.

По словам Людмилы Фитиной, Дворец художественной и эстетической гимнастики в микрорайоне Солнечный, а также Дворец дзюдо в Академическом районе уже готовы к вводу в эксплуатацию. Масштабный Дворец водных видов спорта, который будет располагаться в Новокольцовском, находится в завершающей стадии строительства.

Завершилась реконструкция в спортивном комплексе «Юность». Там были проведены работы в бассейне, который на данный момент уже функционирует и соответствует всем требованиям. Практически завершены работы по реконструкции Дворца игровых видов спорта. Как известно, объект уже принимает соревнования, а окончательное завершение реконструкции намечено на апрель 2023 года.

В этом году должны подойти к концу работы на спортивном комплексе «Калининец», которые связаны со строительством легкоатлетического стадиона.

– «Калининец» – особого качества спортивный объект, и прежде всего это связано с легкоатлетическим стадионом. Три спортивных поля, в том числе для технических видов программы (толкание ядра, метание копья), трибуны на 5000 зрительских мест. Этот стадион станет одним из лучших в России, и уже в 2023 году там будут проводиться соревнования высокого уровня: первенство Уральского федерального округа и чемпионат России среди молодежи. А вишенкой на торте станет неделя легкой атлетики, в рамках которой к нам приедут сильнейшие спортсмены страны по 44 видам программы, – отметила Людмила Фитина.

Продолжатся строительные работы на одном из крупнейших спортивных сооружений города – ледовой арене «УГМК». Пока нет точных дат окончания строительства и ввода объекта в эксплуатацию, но по графику это должно произойти в 2023–2024 годах.

Кроме этого, разрабатываются планы по строительству новых спортивных объектов.

– У нас разработана документация для строительства баскетбольного зала детско-юношеской школы Канделя в Орджоникидзевском районе. Подготовлен план реконструкции легкоатлетического манежа на базе «Калининца». И, безусловно, вторая очередь «Дацюк Арены». Уникальное здание, в котором будут располагаться тренажерные и спортивные залы, и гостиничный комплекс. Все это даст огромный толчок в подготовке спортивного резерва и проведении соревнований, – сообщила Людмила Фитина.

Скалолазы на улице, легкоатлеты – в Историческом сквере

Говоря о спортивных соревнованиях в Екатеринбурге в 2023 году, Людмила Фитина отметила, что город уже принял два крупных старта. Впервые в истории была проведена лыжная многодневка на Кубок главы Екатеринбурга, в которой приняли участие олимпийские чемпионы и призеры по биатлону и лыжным гонкам, а также состоялись традиционные легкоатлетические «Рождественские старты».

Безусловно, главным событием в 2023 году станет Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе. 14 видов спорта, около 5000 участников, множество зрителей – все это должно стать одним большим спортивным праздником, в то время как город будет отмечать свое 300-летие.

Помимо этого, в Екатеринбург в 2023 году съедутся сильнейшие скалолазы страны на чемпионат России по этому виду спорта. Одной из локаций турнира станет пространство на улице 8 Марта. По словам Людмилы Фитиной, 19 августа, в День города, скалолазы будут выявлять сильнейшего на глазах у екатеринбуржцев и гостей города.

– Также у нас пройдет чемпионат России по водно-моторному виду спорта, международные соревнования по парусному спорту. Во время проведения недели легкой атлетики, о которой я уже говорила, мы планируем один из видов программы – а именно прыжки в высоту – организовать в центре города, в Историческом сквере. Там установим прыжковую группу, а горожане смогут наблюдать за соревнованиями сильнейших атлетов страны. Программа на 2023 год действительно очень насыщенна, нам остается только дождаться все это, – сказала Людмила Фитина.