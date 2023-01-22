Уральский батюшка завоевал победу в гиревом спорте в этапе международных соревнований

Уральский батюшка отлично выполнил упражнения в двух дисциплинах на международных соревнованиях. Фото предоставлено Александром Шаниным

Клирик мужского монастыря Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Алапаевске отец Серафим (в миру Александр Шанин) завоевал победу в двух дисциплинах на этапе международной серии Гран-при по гиревому спорту. Состязания проходили в Челябинске.

Батюшка выступал в весовой категории 105+. Он выполнил два упражнения в длинном и коротком цикле, которые принесли ему первое место в любительском разряде.

"Одна дисциплина была 10 минут, можно было не торопясь накидывать 2 гири по 24 кг. Вторая дисциплина — 3 минуты, длинный толчок по 2 гири по 24 кг. Это упражнение нужно было максимально быстро делать, что-то вроде спринта", —рассказал "Областной газете" батюшка.

Призовые места на состязаниях заняли еще 6 человек из команды Александра Шанина, которые представляли Алапаевский клуб гиревого спорта СТИМ. Также команда была признана лучшей по итогам 2022 года, заняв 1‑е место среди любительских клубов гиревого спорта в международной серии Гран-при.

"Мы завоевали переходящий кубок, он весит 16 кг. Сейчас награда уехала в Алапаевск. В 2022 году мы участвовали во всех соревнованиях, которые проводились по гиревому спорту, также я в копилку клуба добавил 4 мировых рекорда, все это позволило завоевать победу, я поздравляю нашу команду!" — добавил о. Серафим.

Напомним, ранее батюшка из Алапаевска завоевал золото в любительском разряде на чемпионате мира по гиревому спорту в столице Индии Нью-Дели.