В хоккей сыграли на реке

Детские пятерки играли друг с другом, но в воротах стояли вратари взрослых команд. Тем не менее юные хоккеисты смогли забросить две шайбы. Фото: Павел Ворожцов.

В минувший уик-энд в Свердловской области состоялись заключительные матчи проекта «Студеный лед», который нынче охватил четыре города региона: Заречный, Алапаевск, Сысерть и Екатеринбург. Самая необычная встреча прошла в Сысерти, где команды сыграли на льду реки.

Под аббревиатурой НХЛ обычно подразумевают североамериканскую Национальную хоккейную лигу. Но в России с 2011 года функционирует своя собственная НХЛ – Ночная хоккейная лига, которая была создана по инициативе Владимира Путина и ряда прославленных российских хоккеистов. Это крупнейшая в мире любительская лига: на сегодняшний день в нее входит 1 151 команда из 75 регионов страны. Финальный этап чемпионата отечественной НХЛ проходит весной в Сочи, а победители получают по 100 млн рублей на строительство хоккейных арен в своем регионе. Свердловские (конкретно – екатеринбургские) команды завоевывали главный приз четыре раза.

В сердце – «Лед»

В 2017 году в рамках Ночной хоккейной лиги появился проект «Студеный лед» – это матчи, которые проводятся не во Дворцах спорта, а на открытом воздухе. Такой формат является прямой отсылкой к дворовому хоккею, в который в советские времена играли практически все мальчишки.

Первый «Студеный лед» состоялся в Ярославле и очень всем понравился. Сейчас он проводится по всей стране. Свердловская область включилась в проект в 2019 году. Таким образом, для нашей области нынешняя акция – полу-юбилейная, пятая по счету. И впервые она прошла сразу в четырех городах региона.

Сысерть победила дважды

В Заречном, Алапаевске и Екатеринбурге «Студеный лед» проводился и в прошлые годы, а вот Сысерть приняла участие в проекте в первый раз. Но сразу – очень удачно.

Местные организаторы подошли к делу с фантазией и провели матч не просто на открытом воздухе, а на реке! Лед был расчищен, на него установили деревянные борта… Площадка получилась намного меньше традиционной, углы у нее сделали прямыми (а не закругленными), а ворота взяли не обычные (железные), а изготовили сами из дерева. Получилось очень необычно и атмосферно – действительно, как в советском детстве, когда играли на том месте, какое было, а ворота обозначали камнями или брошенными портфелями.

Участниками матча стали сборная Сысерти и команда МВД из Екатеринбурга, которая выступает в Ночной хоккейной лиге Свердловской области. Оба коллектива были «усилены» 😊 детскими пятерками. Играли не три периода, а только два и не по 20 минут чистого времени, а по 25 и «грязного». Никакой разметки на льду не было, поэтому положение «вне игры» не фиксировалось. Вместо удалений провинившаяся сторона наказывалась буллитами.

В составе команды МВД играет и знаменитый уральский лыжник – призер Олимпиады в Турине Иван Алыпов (справа). Фото: Павел Ворожцов

Игра получилась упорной, но ничьей (как это часто бывает в подобных показательных матчах) не закончилась. Сборная Сысерти выиграла – 4:3, причем победный гол забила своим сверстникам детская пятерка.

В качестве почетного гостя на матче присутствовал чемпион мира 1981 года Николай Макаров (старший брат «того самого» Сергея Макарова – партнера Игоря Ларионова и Владимира Крутова по знаменитой тройке КЛМ). После игры он пообщался с болельщиками и дал автографы всем желающим.

Автограф-сессия Николая Макарова. Фото: Павел Ворожцов