Капитану испортили юбилей

Матч с «Барысом» стал для Сергея Широкова девятисотым. Фото: Владимир Васильев.

В 53-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке уступил астанинскому «Барысу» со счетом 3:5. «Шоферы» проиграли 12 из 14 последних матчей, утратили лидерство в Восточной конференции, но все еще удерживают второе место.

Матч с «Барысом» начался для уральцев крайне неудачно: они пропустили гол уже на второй минуте. Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин усомнился в правильности заброшенной шайбы и сделал запрос на проверку. Судьи признали гол легитимным, что, согласно правилам, привело еще и к наказанию хозяев двухминутным удалением за задержку игры. Гости свое численное преимущество реализовали за 85 секунд – 0:2.

В концовке первого периода капитан «шоферов» Сергей Широков, для которого этот матч был юбилейным (см. врезку), забил первый ответный гол, и возникла надежда, что «Автомобилист» выкрутится.

На первой минуте второй двадцатиминутки екатеринбуржцы вышли втроем на одного защитника, но распорядились возможностью сравнять счет бездарно: дело не дошло даже до броска по воротам. Зато уральцы получили большинство, ибо у «Барыса» в этот момент оказалось на площадке шесть полевых игроков вместо пяти. Еще один прекрасный шанс отыграться был реализован со знаком минус: астанинцы забили в меньшинстве — 1:3.

Остаток матча «шоферы» отчаянно пытались догнать «барсов». Олег Ли, Стефан да Коста и Джесси Блэкер забили три гола (последний из них, впрочем, был отменен), но и гости отличились дважды. В итоге — поражение со счетом 3:5.

В нынешнем сезоне «Автомобилист» и «Барыс» провели друг с другом 6 матчей. Три из них выиграли уральцы, три – казахстанцы, соотношение шайб – 15:15. Ничейный результат противостояния – с учетом того, что екатеринбуржцы идут в группе лидеров, а астанинцы бьются только за 8-е место – «шоферы» вряд ли могут занести себе в актив.

После 53 сыгранных встреч у «Автомобилиста» по-прежнему 68 очков. Это на два очка меньше, чем у «Сибири», вышедшей в лидеры Восточной конференции, и на два больше, чем у «Металлурга», «Авангарда» и «Ак Барса» (по ситуации на утро понедельника).

Следующий матч екатеринбуржцы проведут завтра, 25 января. На своей площадке они сыграют со столичным «Динамо», которому на прошлой неделе уступили в Москве со счетом 0:3.

Матч с «Барысом» стал для Сергея Широкова девятисотым в чемпионатах России. В истории отечественного хоккея капитан «Автомобилиста» находится на восьмом месте, а среди действующих игроков — на пятом. Больше (из действующих) только у Даниса Зарипова (1323), Евгения Бирюкова (1097), Григория Панина (978) и Евгения Кетова (933). Широков отпраздновал юбилей голом и результативной передачей.