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24 января 2023, 16:21

В Екатеринбурге открыли Центр художественной и эстетической гимнастики

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

В столице Урала официально начал свою работу новый спортивный объект — Центр художественной и эстетической гимнастики. Он располагается в микрорайоне Солнечный. Планируется, что он станет одним из главных объектов Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге в августе.

В церемонии открытия объекта приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также олимпийская чемпионка, директор центра Ирина Зильбер.

"Это не просто спортивный комплекс. Это центр притяжения творческой молодежи, новая точка роста спортивной славы Урала. Знаю, как наши спортсмены и их тренеры ждали открытия Центра. И вот этот день наступил! Если раньше наши гимнастки ездили на международные соревнования только в другие города, регионы и страны, то теперь международные соревнования будут приезжать к нам на Урал. И первым таким масштабным событием станет Международный фестиваль университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге летом этого года. Уверен, что Центр художественной и эстетической гимнастики достойно примет соревнования, которые пройдут в рамках фестиваля", — отметил Евгений Куйвашев.

Ирине Зильбер вручили символический ключ. 

"Для меня сегодня очень важный день. Я давно хотела, чтобы в Екатеринбурге появился Центр художественной гимнастики. Я побывала на самых разных соревнованиях в разных городах и странах и скажу, что наш Центр ничем не уступает другим подобным объектам", — рассказала Ирина Зильбер. 

После этого для гостей церемонии открытия был проведен праздничный концерт, в котором приняли участие местные спортсменки: именно им в дальнейшем и предстоит тренироваться в новом спортивном центре.

К строительству рабочие приступили в начале 2021 года. В Центре есть несколько залов. В главном из них, где будут проходить соревнования, расположатся три ковра. Рядом — разминочный зал: он находится на одном уровне с основным и в непосредственной близости от него. Это требования положения о проведении международных соревнований. Разминочный зал имеет ту же высоту, что и основной — 15 метров. Там спортсмены могут разогреваться перед выходом на соревнования. Кроме этого, есть тренировочный зал на четыре ковра. В хореографических залах будут проходить занятия по растяжке и пластике. И еще есть тренажерный зал. 

Стоимость объекта — 1 млрд 774 млн рублей, вместимость — 1 500 зрительских мест, при этом предусмотрена возможность монтажа временных трибун.

Областная газета Свердловской области

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