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Спорт
25 января 2023, 11:32

"Лыжня России" пройдет на Среднем Урале 11 февраля

Лыжня России

"Лыжня России" пройдет в 41-й раз. Фото: Владимир Мартьянов

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков провел оргкомитет по подготовке к "Лыжне России". В этом году спортивное мероприятие состоится 11 февраля и будет посвящено 100-летию создания органов физкультуры и спорта и 300-летию уральской столицы. 

"Прошу все службы и ведомства, задействованные в подготовке, принять исчерпывающие меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических мер, ведь инфекции никуда не делись, и вопросов безопасности и комфортного участия всех уральцев в лыжне", — сказал Павел Креков. 

Главный старт "Лыжни России" пройдет в Нижнем Тагиле на территории спортивной школы "Аист". Среди профессионалов будет организовано два забега. Для мужчин предусмотрена дистанция 10 километров, для женщин — 5 километров. Забег "сотка", в котором примут участие почетные гости соревнований, составит 1923 метра — в честь года создания органов спорта России и Свердловской области, сообщает департамент информационной политики региона.

Ожидается, что в общем старте примут участие не менее 300 уральцев — это будет символизировать юбилей Екатеринбурга. В этом году "Лыжня России" пройдет уже в 41-й раз, призовой фонд состязаний составит 1 миллион рублей.

Лыжный забег состоится во всех управленческих округах. Как рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, предвосхитит главный старт "Лыжни России" декада лыжного спорта, которая стартует в регионе 1 февраля. В каждом муниципалитете пройдут состязания, в школах проведут уроки физкультуры на лыжах.

"Мы планируем, что в декаде лыжного спорта примут участие не менее полумиллиона уральцев", — отметил Леонид Рапопорт. 

Зарегистрироваться на "Лыжню России" и ознакомиться с площадками в муниципалитетах можно на сайте мероприятия. 

Ранее "Областная газета" сообщала о том, что в этом году в Екатеринбурге состоятся спортивные соревнования разного уровня.

Областная газета Свердловской области

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