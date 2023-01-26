На 78-м году жизни скончалась легендарная уральская баскетболистка Людмила Швецова

С 1992 по 2011 год Людмила Швецова заведовала кафедрой физвоспитания УрГУ им. А. М. Горького, а затем работала в Уральском федеральном университете. Фото: группа Управления по спорту города Екатеринбурга в VK

Мастер спорта международного класса, бывший игрок баскетбольной команды "Уралмаш" Людмила Швецова умерла в возрасте 77 лет. Министерство физкультуры и спорта Свердловской области выражает соболезнования родным, близким и коллегам великой спортсменки.

Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, Людмила Швецова родилась 30 января 1945 года в свердловском селе Краснополье. Она окончила семилетнюю школу в совхозе Храмцово, поступила в техникум пищевой промышленности в Свердловске (сейчас Екатеринбург. — Прим. ред.), получила специальность технолога-кондитера.

Людмила Швецова была приглашена в баскетбольную команду "Уралмаш" во время учебы в техникуме. Она играла в составе команды 28 лет. В 1964 году ее пригласили уже в сборную команду СССР.

Уральская спортсменка дважды завоевывала звание чемпионки Европы в 1968 и 1970 годах, а также звание чемпионки Фестиваля молодежи и студентов. В составе сборной РСФСР Людмила Швецова завоевала 3 серебряные и 1 бронзовую медали спартакиады СССР. В составе команды "Уралмаш" она дважды завоевывала бронзу и 11 раз становилась чемпионкой РСФСР.

В 1970 году баскетболистке присвоили звание мастера спорта международного класса.

С 1992 по 2011 год Людмила Швецова заведовала кафедрой физвоспитания УрГУ им. А. М. Горького, а затем работала в Уральском федеральном университете.