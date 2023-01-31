Призер Олимпийских игр Иван Алыпов рассказал об особенностях "Лыжни России" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге "Лыжня России" пройдет на 9 площадках. Фото: Галина Соловьева

В этом году Всероссийская массовая гонка "Лыжня России" стартует в 8 районах Екатеринбурга 11 февраля. Для жителей будут подготовлены 9 площадок.

В это число вошли:

Преображенский парк (проспект Академика Сахарова, 47);

ДЮСШ Верх-Исетского района (улица Фролова, 54а);

лыжная база "Локомотив" (улица Решетская, 63);

спортивная школа "Виктория" (улица Отдыха, 111);

ДЮСШ № 2 "Межшкольный стадион" (бульвар Денисова-Уральского, 3а);

лыжная база в ЦПКиО имени В. В. Маяковского (улица Мичурина, 230);

спортивно-оздоровительный комплекс "Калининец" (улица Краснофлотцев, 48);

ДЮСШ № 19 "Детский стадион" (улица Бакинских Комиссаров, 13);

ДЮСШ "Родонит" (улица Прониной, 35).

"На лыжных базах екатеринбуржцев будут ждать полевые кухни, музыкальные и развлекательные программы. Однако самой яркой станет главная площадка — пространство в Преображенском парке Академического района", — рассказал заместитель начальника Управления по физической культуре и спорту администрации Екатеринбурга Иван Алыпов.

По его словам, в этом году для участников гонки подготовлены две особенные дистанции. Протяженность одной из них составит 1 923 метра, она посвящена 100-летнему юбилею со дня создания государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Длина второй дистанции — 300 метров, в честь предстоящего юбилея Екатеринбурга. Ее специально подготовят для малышей из детсадов и учеников начальных классов, сообщает пресс-служба администрации города.

Ожидается, что в "Лыжне России" примут участие около 8 тысяч жителей Екатеринбурга, а в декаде лыжного спорта — 60 тысяч человек. В столице Свердловской области она пройдет с 1 по 10 февраля.

"В ней примут участие детсадовцы, школьники и студенты — событие включено в их образовательную программу и направлено на физическое воспитание ребят", — добавил Иван Алыпов.

Принять участие в “Лыжне России” 11 февраля могут все желающие, для этого необходимо зарегистрироваться. На всех площадках в день старта горожане смогут взять лыжный инвентарь. Организаторы добавляют, что несовершеннолетние участники гонки должны при себе иметь медицинское заключение врача о допуске к состязаниям.

Напомним, главный старт "Лыжни России" в Свердловской области пройдет в Нижнем Тагиле на территории спортивной школы "Аист".