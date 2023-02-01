Евгений Куйвашев вошел в состав оргкомитета Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге

Международный фестиваль спорта пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области вошел в состав организационного комитета, который займется подготовкой к проведению в Екатеринбурге Международного фестиваля университетского спорта.

Оргкомитет возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ожидается, что участие в фестивале спорта примут команды стран БРИКС, ШОС и СНГ. Масштабное мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года по 15 видам спорта. Предварительно, участниками фестиваля станут студенты из 246 вузов 94 стран мира. Состязания проведут на объектах, которые в столице Свердловской области построили к Универсиаде.

Напомним, Международный фестиваль университетского спорта станет одним из мероприятий Годов российско-китайского сотрудничества в спорте в 2022 и 2023 годы. Распоряжение об их проведении подписал Владимир Путин 17 октября 2022 года.

Ранее, президент России на встрече со студентами 25 января 2023 года поддержал идею провести в стране Всемирный фестиваль молодежи и студентов.