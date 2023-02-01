Екатеринбуржцам представили логотип Международного фестиваля университетского спорта 2023 года

Буквы отражают характер места проведения состязаний. Фото: сайт Международного фестиваля университетского спорта — 2023

Дирекция Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в 2023 году в Екатеринбурге, представила логотип соревнований. По мнению организаторов, он объединяет в себе самые яркие образы Среднего Урала.

Как сообщается на сайте фестиваля, буквы отражают характер места проведения состязаний. Прямые линии, используемые в дизайне, — это узнаваемая черта уральского конструктивизма, а композиция из геометрических фигур создает стилистическое единство логотипа.

Цвета для надписи также были выбраны неслучайно. В них отражается разнообразие Свердловской области: палитра ассоциируется с природными красками. Кроме того, логотип символизирует не только образы Урала, но и многообразие спортивной и культурной составляющих фестиваля.

По словам руководителя дирекции фестиваля Александра Чернова, организаторам было важно объединить в логотипе смыслы и лаконично рассказать о месте проведения соревнований.

"Логотип — это, можно сказать, стартовый образ Международного фестиваля университетского спорта. Участники и гости в первую очередь видят этот знак и знакомятся с ним. Этот образ должен запоминаться. Ему следует быть ярким, красивым, интересным. Чтобы люди смотрели на него и узнавали в цветах, в линиях, в формах наш город. Кто-то — природу, культуру, кто-то — элементы архитектуры конструктивизма", — пояснил Александр Чернов.

Напомним, что Международный фестиваль университетского спорта пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа 2023 года.

Читайте также:

Евгений Куйвашев вошел в состав оргкомитета Международного фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге.