В стиле уральского конструктивизма

Фото: Пресс-служба МФУС

Дирекция Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа, представила логотип мероприятия. Это разноцветная надпись ЕКАТ2023, выполненная в стилистике уральского конструктивизма. Цвета, используемые в логотипе, по замыслу авторов отражают разнообразие уральской природы.

Международный фестиваль университетского спорта (далее Фестиваль – «ОГ») соберет команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Как ожидается, в столицу Урала приедут 3,4 тысячи студентов в возрасте от 17 до 26 лет. Прогнозируемое число зрителей – 250 тысяч человек.

Изначально в августе 2023 года в Екатеринбурге должны были пройти XXXII Всемирные студенческие игры (Универсиада). Однако после начала специальной военной операции Международная федерация университетского спорта (FISU) отложила право проведения уральской столицей этих соревнований на неопределенный срок.

В ответ Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года подписал распоряжение о проведении в Екатеринбурге другого студенческого турнира мирового уровня. Фестиваль пройдет на тех же площадках, которые готовились принять Универсиаду, в те же сроки и по примерно тем же видам спорта (см. врезку).

«Должен запоминаться и вызывать ассоциации»

Поскольку у соревнований поменялись название и статус, то потребовалась и смена логотипа. Его представили в среду вечером на официальном сайте Фестиваля ekat2023.com.

– Логотип – это стартовый образ, – отметил руководитель дирекции Фестиваля Александр Чернов. – Этот образ должен запоминаться и вызывать ассоциации. Чтобы люди смотрели на него и узнавали в цветах, в линиях, в формах наш город. Кто-то – природу, кто-то – культуру, кто-то – элементы архитектуры конструктивизма.

В логотипе использованы пять цветов: оранжевый, зеленый, синий, голубой и красный. Они, по задумке авторов, отражают разнообразие природы Среднего Урала: леса и озера, реки и горы, поля и равнины. Буквы состоят из простых геометрических фигур с прямыми линиями, цифры – округлые.

Подготовка идет полным ходом

На этой неделе по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина для подготовки и проведения Фестиваля создан оргкомитет, в который вошли 30 человек, среди которых – губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, помощник Президента Игорь Левитин и министр спорта России Олег Матыцин. Председателем назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко (подробнее об этом – во вчерашнем номере «ОГ»).

Соревнования Фестиваля пройдут на шести объектах: четыре из них (ДИВС, «Екатеринбург-ЭКСПО», академия тенниса «Гринвич» и Центр художественной и эстетической гимнастики) уже действуют, еще два (Дворец водных видов спорта и Дворец дзюдо) находятся на завершающей стадии строительства.

Жить спортсмены будут в пяти общежитиях в так называемой деревне Фестиваля, которая впоследствии перейдет Уральскому федеральному университету. Первые два жилых комплекса уже сданы (см. номер «ОГ» за 26 января), три других будут закончены в мае.

Программа соревнований На Фестивале университетского спорта будут разыграны 193 комплекта наград в 14 видах спорта. Это: бадминтон,

баскетбол 3 х3,

бокс,

волейбол,

дзюдо,

мини-футбол,

настольный теннис,

плавание,

прыжки в воду,

самбо,

спортивная борьба,

теннис,

тхэквондо,

художественная гимнастика.