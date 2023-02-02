В стиле уральского конструктивизма

Дирекция Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в Екатеринбурге с 19 по 31 августа, представила логотип мероприятия. Это разноцветная надпись ЕКАТ2023, выполненная в стилистике уральского конструктивизма. Цвета, используемые в логотипе, по замыслу авторов отражают разнообразие уральской природы.
Международный фестиваль университетского спорта (далее Фестиваль – «ОГ») соберет команды из стран БРИКС, ШОС и СНГ. Как ожидается, в столицу Урала приедут 3,4 тысячи студентов в возрасте от 17 до 26 лет. Прогнозируемое число зрителей – 250 тысяч человек.
Изначально в августе 2023 года в Екатеринбурге должны были пройти XXXII Всемирные студенческие игры (Универсиада). Однако после начала специальной военной операции Международная федерация университетского спорта (FISU) отложила право проведения уральской столицей этих соревнований на неопределенный срок.
В ответ Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года подписал распоряжение о проведении в Екатеринбурге другого студенческого турнира мирового уровня. Фестиваль пройдет на тех же площадках, которые готовились принять Универсиаду, в те же сроки и по примерно тем же видам спорта (см. врезку).
«Должен запоминаться и вызывать ассоциации»
Поскольку у соревнований поменялись название и статус, то потребовалась и смена логотипа. Его представили в среду вечером на официальном сайте Фестиваля ekat2023.com.
– Логотип – это стартовый образ, – отметил руководитель дирекции Фестиваля Александр Чернов. – Этот образ должен запоминаться и вызывать ассоциации. Чтобы люди смотрели на него и узнавали в цветах, в линиях, в формах наш город. Кто-то – природу, кто-то – культуру, кто-то – элементы архитектуры конструктивизма.
В логотипе использованы пять цветов: оранжевый, зеленый, синий, голубой и красный. Они, по задумке авторов, отражают разнообразие природы Среднего Урала: леса и озера, реки и горы, поля и равнины. Буквы состоят из простых геометрических фигур с прямыми линиями, цифры – округлые.
Подготовка идет полным ходом
На этой неделе по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина для подготовки и проведения Фестиваля создан оргкомитет, в который вошли 30 человек, среди которых – губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, помощник Президента Игорь Левитин и министр спорта России Олег Матыцин. Председателем назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко (подробнее об этом – во вчерашнем номере «ОГ»).
Соревнования Фестиваля пройдут на шести объектах: четыре из них (ДИВС, «Екатеринбург-ЭКСПО», академия тенниса «Гринвич» и Центр художественной и эстетической гимнастики) уже действуют, еще два (Дворец водных видов спорта и Дворец дзюдо) находятся на завершающей стадии строительства.
Жить спортсмены будут в пяти общежитиях в так называемой деревне Фестиваля, которая впоследствии перейдет Уральскому федеральному университету. Первые два жилых комплекса уже сданы (см. номер «ОГ» за 26 января), три других будут закончены в мае.
Программа соревнований
На Фестивале университетского спорта будут разыграны 193 комплекта наград в 14 видах спорта. Это:
- бадминтон,
- баскетбол 3 х3,
- бокс,
- волейбол,
- дзюдо,
- мини-футбол,
- настольный теннис,
- плавание,
- прыжки в воду,
- самбо,
- спортивная борьба,
- теннис,
- тхэквондо,
- художественная гимнастика.
- Опубликовано в №24 от 03.02.2023