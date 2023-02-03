«Мы сказали: а где же будет заниматься Давид Белявский?»

Дочь Давида Белявского – Алисия – помогает Леониду Рапопорту перерезать ленту. Фото: Алексей Кунилов

В столице Урала после масштабной реконструкции открылся спортивный блок Екатеринбургского института физической культуры (филиал) УралГУФК. На торжественное открытие приехал один из самых известных выпускников института – олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике Давид БЕЛЯВСКИЙ.

Все залы – новые

Ремонтные работы в Екатеринбургском институте физической культуры длились десять месяцев. Все это время студенты и спортсмены были вынуждены тренироваться в других местах, но, конечно, все готовы были потерпеть. Директор екатеринбургского филиала Игорь Сазонов вместе с ректором УралГУФК Сергеем Сериковым в день торжественного открытия встречали в обновленном комплексе почетных гостей, среди которых были министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, а также именитые спортсмены. Давид Белявский пригласил на мероприятие своего друга и коллегу по сборной России – олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира и восьмикратного чемпиона Европы Никиту Нагорного и его супругу, призера Олимпийских игр Дарью Нагорную (в девичестве – Спиридонову).

Игорь Сазонов предоставил возможность Сергею Серикову и Леониду Рапопорту перерезать ленту, чтобы официально открыть спортивный комплекс после реконструкции, но в дело вмешалась дочь Давида Белявского – Алисия, которая с удовольствием помогла гостям справиться с ножницами.

После этого все отправились на экскурсию по комплексу. Зал единоборств объединен вместе с тренажерным, здесь расположен ковер для самбо, на котором уже занимаются местные спортсмены, а также множество новейшего оборудования.

Фото: Алексей Кунилов

– Давид должен прекрасно помнить этот зал, – сказал Игорь Сазонов. – Раньше, когда он учился, здесь были только перекладина да несколько скамеек для жима лежа. А сейчас столько новых тренажеров самого высокого качества – спортсменам приятно будет заниматься.

В большом зале игровых видов спорта обновили паркет. Раньше покрытие было совсем изношенным, сейчас здесь вполне можно проводить соревнования по баскетболу или мини-футболу.

Фото: Алексей Кунилов

– Видя те новшества игрового зала, спортивного зала, разминочных помещений и, конечно, зала спортивной гимнастики, понимаешь масштаб реконструкции. Это действительно новый вызов в рамках развития спорта в Свердловской области, – отметил Леонид Рапопорт.

Детский допрос

После официальной церемонии открытия Давид Белявский, Никита и Дарья Нагорные отправились в зал спортивной гимнастики. Масштаб его действительно впечатляет: в просторном зале есть все для того, чтобы тренироваться и расти в профессиональном плане каждый день. Новейшие снаряды, ковер для вольных упражнений – все это достанется гимнастам, которые будут здесь заниматься.

– Первое, что хочется сказать – получился отличный зал, – сказал Давид Белявский. – Раньше он был серый, в него приходили – и настроение было не самым лучшим. А сейчас хочется улыбаться в таком прекрасном помещении. Также надо сказать про снаряды, которые совершенно новые, и тренироваться на них – одно удовольствие. Хорошие условия – фундамент для подготовки спортсменов.

Олимпийских чемпионов и призеров ждали несколько сотен юных гимнастов. Все с буквально открытыми ртами смотрели на Давида, Никиту и Дарью, не отрывая взгляда. Именитые спортсмены должны были провести мастер-класс для подрастающих гимнастов, и начался он с сессии ответов на вопросы.

Фото: Алексей Кунилов

Давид, Никита и Дарья сели за стол, а их буквально окружили юные спортсмены. Здесь были как совсем маленькие дети, которые еще только пошли в школу, так и уже взрослые спортсмены, ставящие перед собой высокие цели. Желающих задать вопрос было очень много, в основном микрофон доставался юным гимнастам.

– Было ли у вас такое, что вы хотели бросить гимнастику? – спросила девочка из зала.

– Часто задают этот вопрос, – ответил первым Давид Белявский. – Если честно, у меня никогда таких мыслей не было, ни на одном из этапов карьеры.

– А у меня это чувство было постоянно, – сказал Никита Нагорный, перехвативший микрофон у друга и вызвавший смех у детей. – Помню, у меня даже была «игра», как я сейчас ее называю. Когда меня выгоняла с тренировок мой первый тренер, я быстро бежал домой. Мне нужно было успеть до того, как закончится занятие и тренер позвонит моей бабушке и скажет, что я себя плохо вел. Моя задача заключалась в том, чтобы рассказать бабушке, что я не виноват и ничего плохого не сделал. Но на самом деле всегда, когда на тренировках тяжело, когда нет сил, всегда хочется бросить все это, найти что-то полегче. И это будет всегда встречаться в вашей жизни, чем бы вы ни занимались. Поэтому важно, чтобы рядом были тренеры, родители, друзья, которые всегда поддержат в трудную минуту.

Фото: Алексей Кунилов

Никита и Давид совмещали серьезные ответы с какими-то шуточными моментами, что очень нравилось публике.

– Представляете, я вот все думаю, когда уже Давид закончит карьеру. А теперь я понял, почему он в спорте. У него и мыслей, оказывается, таких никогда не было, – сказал Никита Нагорный, вновь перехвативший микрофон.

Дети тем временем продолжали задавать вопросы.

– Почему вы выбрали именно гимнастику? – спросила еще одна юная спортсменка.

– Знаете, я всегда хотел стать футболистом, – ответил Никита Нагорный. – У меня дедушка футболист. Однажды, когда я вернулся с чемпионата мира, где мы заняли второе командное место, а также я стал третьим в личных соревнованиях, он мне сказал: «Да, гимнаст из тебя не получился, а футболист окончательно умер». Он мне всегда рассказывал про футбол, показывал матчи, и мне это нравилось. Но все-таки меня отдали в гимнастику. И, хочу сказать, мы никогда не знаем, что будет с нами дальше и какой выбор правильный. Я не выбирал гимнастику. Всегда был очень энергичным, в садике доставлял всем много проблем. И однажды пришел тренер по спортивной гимнастике и сказал: «Мы его забираем». И сегодня это мой самый любимый вид спорта. Кстати, Давид вот пришел в гимнастику аж в восемь лет, до этого возраста уже можно было много всего наработать, а он только начал заниматься.

– Поэтому сейчас мне 30, и я до сих пор в гимнастике, – парировал Давид Белявский.

Медаль на удачу и стойка на руках

После общения именитые гимнасты приготовили для юных спортсменов несколько сюрпризов. Первый из них скрывался в красивом пакете, из которого Давид, Никита и Дарья достали свои олимпийские награды.

– Ну что, кто хочет прикоснуться к ним на удачу? – сказал Никита Нагорный, после чего дети буквально побежали к медалям.

Пока кто-то стоял в очереди, чтобы прикоснуться к медалям, другие не упускали возможность сфотографироваться с чемпионами или взять у них автограф. Именитые спортсмены никому не отказывали, хотя просьб было огромное количество.

Серебряная медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, к которой хотели прикоснуться все юные спортсмены. У Давида, Никиты и Дарьи есть в копилке серебряная награда Олимпиады в Бразилии, а Никита и Давид добавили к ней золото Игр в Токио. Фото: Алексей Кунилов

Затем Никита Нагорный объявил о втором сюрпризе. Олимпийский чемпион позвал всех на ковер, где предложил провести конкурс: кто дольше всех выдержит в стойке на руках. Несколько сотен гимнастов одновременно встали на руки и начали соревнование.

– Победителю достанется эксклюзивное фото с нами, которое я выложу и себе в социальные сети, – сказал Никита Нагорный.

Постепенно количество участников уменьшалось, но самые стойкие оставались в игре. Два последних участника бились до самого конца, ходили по залу на руках, пока один из них все же не сдался.

Победителем стал Лёня, который простоял на руках аж четыре с половиной минуты. Сам он признался, что никогда столько не выдерживал, но, видимо, ради селфи с кумирами нашлись дополнительные силы. Заветное фото он получил, как и аплодисменты, от коллег.

Никита Нагорный, Дарья Нагорная (справа) и Давид Белявский (слева) с победителем конкурса – Лёней. Фото: Алексей Кунилов

Ну, и в заключение мероприятия олимпийские чемпионы и призеры понаблюдали за тем, как юные спортсмены выполняют программу на снарядах. Давид Белявский отправился к одному из своих коронных снарядов – параллельным брусьям. Там он внимательно следил за тем, как ребята выполняли сложные элементы, все время подсказывал, говорил о недочетах и неточностях и, конечно, хвалил. А похвала от олимпийского чемпиона в новом прекрасном гимнастическом зале – что еще может быть лучше для молодого спортсмена?

Давид Белявский очень увлеченно подсказывал юным спортсменам. Возможно, после спортивной карьеры последует и тренерская. Фото: Алексей Кунилов

Об объекте Реконструкция объекта была запланирована в рамках программы подготовки к проведению Универсиады-2023. Екатеринбургский филиал УралГУФК был включен в перечень мероприятий по капитальному ремонту, финансовое обеспечение которого осуществлялось за счет федерального бюджета Министерства спорта РФ. Спортивный блок переименовали в спортивный комплекс, который теперь включает обновленные зал игровых видов спорта (1000 кв. метров), зал спортивной гимнастики (1000 кв. метров), тренажерный зал и единоборств (200 кв. метров), зал спортивной аэробики и фитнеса. Предусмотрены различные аудитории, тренерские, раздевалки, медицинские кабинеты и зал для занятий лечебной физической культурой, общая площадь спортивного комплекса 3 798 квадратных метров. – На право реконструкции претендовало множество других спортивных объектов в Екатеринбурге. И, конечно, немалую роль сыграл тот факт, что нашим выпускником является прославленный Давид Белявский. Когда были споры о том, какому же объекту нужен капитальный ремонт, мы спросили: «А где же будет заниматься Давид Белявский?». Это был весомый аргумент, – сказал Игорь Сазонов.