В соревнованиях "Лед надежды нашей" приняли участие более 7 тысяч свердловчан

В соревнованиях участвовали и ветераны спорта, и студенты. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ежегодные открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту прошли в 22 городах Свердловской области. Главный старт состоялся в Екатеринбурге на стадионе "Юность", в нем приняли участие команды ветеранов спорта, студенты и жители города. На коньки также встал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

"Это интересный советский проект, который сейчас объединяет и любителей, и начинающих спортсменов, и ветеранов конькобежного спорта. Я получил истинное удовольствие, участвуя в забеге, даже старался победить, но сегодня действительно побеждают сильнейшие", — отметил министр.

Во встречной эстафете среди ветеранов спорта победила команда Анатолия Меденникова, второе место заняла команда Жанны Караваевой, третье — команда Андрея Боброва, сообщает департамент информационной политики региона.

Среди вузов команда Российского государственного профессионально-педагогического университета второй год подряд оказывается на верхней ступеньке пьедестала. Второй пришла команда Уральского государственного экономического университета, третьей — команда РГППУ.

Отметим, "Лед надежды нашей" — одно из старейших конькобежных состязаний в России. В разные годы в турнире принимали участие звезды конькобежного спорта, заслуженные мастера спорта России и СССР.

Ранее сообщалось о том, что на Среднем Урале 11 февраля пройдет "Лыжня России".