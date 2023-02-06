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Спорт
6 февраля 2023, 18:24

На "Лыжню России" с фотоаппаратом: "Областная газета" объявляет конкурс

Лыжник

Фото: Галина Соловьева

В субботу, 11 февраля, в Свердловской области состоится ежегодная массовая гонка "Лыжня России". "Областная газета" проводит конкурс лучших фотографий среди участников мероприятия. 

Может быть, вы уже несколько лет подряд дружным трудовым коллективом принимаете участие в "Лыжне России"? Или в вашей семье гонки стали уже традицией? Присылайте нам фотографии с вашей историей на электронную почту info@oblgazeta.ru.

Снимки будут приниматься в течение трех дней — с 11 по 13 февраля включительно. Лучшие фотографии будут опубликованы в одном из номеров "ОГ".

Отметим, что "Лыжня России" проходит ежегодно. В этот раз гонка посвящена 100-летию создания органов физкультуры и спорта России и Свердловской области, а также 300-летию Екатеринбурга. 

Главный областной старт состоится в Нижнем Тагиле на территории спортивной школы "Аист". В Екатеринбурге "Лыжня России" пройдет на 9 площадках. Центральной станет Преображенский парк в Академическом, где также будет подготовлена развлекательная программа, музыкальное сопровождение и другие активности. Все точки стартов в Свердловской области можно посмотреть на сайте. Принять участие в эстафете могут как профессиональные лыжники, так и любители.

Областная газета Свердловской области

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