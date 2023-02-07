Губернатор подписал распоряжение о праздновании 100-летия органов спорта Свердловской области

Для спортивных занятий в регионе создаются комфортные условия. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В 2023 году на территории Свердловской области отпразднуют столетие образования государственного органа управления в сфере физической культуры и спорта. Распоряжение о проведении праздничных мероприятий подписал глава региона Евгений Куйвашев.

Организационный комитет, который возглавил заместитель главы региона Павел Креков, разработает план мероприятий праздника. В состав комитета также вошли министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт и руководители спортивных учреждений области.

По словам Леонида Рапопорта, датой отправной точки развития спортивной отрасли региона можно считать 24 октября 1923 года, когда постановлением Уральского экономического совета был создан Уральский областной совет физкультуры.

"К тому моменту в Уральской области насчитывалось 196 стадионов и спортивных площадок, 69 помещений для занятий, 11 водных станций. Число занимающихся физкультурой неуклонно росло: 1929 год — 37 тысяч человек, 1930-й — 54 тысячи, 1931-й — 100 тысяч человек и еще 220 тысяч занимались в учебных заведениях", — рассказал Леонид Рапопорт.

По словам министра, запланирован целый ряд научно-практических конференций, круглых столов, выставок, лекций, семинаров, совещаний, открытых уроков, всероссийских и региональных конкурсов. Особое внимание будет уделяться пропаганде здорового образа жизни. В школах, вузах и других учебных учреждениях пройдут просветительские акции, будет проведен ряд торжественных мероприятий с участием ветеранов спорта.

В планах у организаторов также благоустройство памятных мест, связанных с жизнью и деятельностью бывших спортсменов, сообщает департамент информационной политики региона.

Стоит отметить, что в Свердловской области регулярно проходят крупнейшие российские и международные соревнования, для спортивных занятий создаются комфортные условия. В этом году регион вошел в топ-5 по количеству детей, занимающихся физической культурой и спортом. По итогам 2022 года в Свердловской области физкультурой и спортом систематически занималось свыше 2 миллионов человек — это более половины уральцев. К 2030 году этот показатель может достигнуть 75 %.

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, как в Свердловской области ведется подготовка к старту "Лыжни России".