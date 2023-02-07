Темы дня

Спорт
7 февраля 2023, 21:38

"Автомобилист" победил после двух поражений подряд

Хоккей

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 59-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке обыграл подольский "Витязь" — 3:0.

"Шоферам" удалось начало. Сергей Широков и Кертис Волк забили два быстрых гола, и уже на 6-й минуте хозяева вели 2:0. Третью шайбу забросил Стефан да Коста на 56-й минуте. Вратарь "Автомобилиста" швед Юхан Маттссон в третий раз в сезоне сыграл на ноль.

"Шоферы" набрали 75 очков и занимают на Востоке по набранным очкам третье место, по потерянным — делят первое-второе (с "Ак Барсом"). Следующий матч уральцы проведут в четверг, 9 февраля. На своей площадке они сыграют с лидером чемпионата КХЛ — питерским СКА.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.02.2023, 21:38 / Спорт
"Автомобилист" победил после двух поражений подряд
07.02.2023, 21:04 / Экономика
Свердловским предпринимателям будут оказывать поддержку при выходе на маркетплейс
07.02.2023, 19:57 / Экономика
Кабмин РФ расширил условия предоставления сертификатов на жилье для молодых ученых
07.02.2023, 18:06 / Общество
В горбольнице Асбеста появился современный компьютерный томограф за 32 млн рублей
07.02.2023, 17:44 / Общество
На Среднем Урале диспетчеры Системы-112 приняли два миллиона звонков за 2022 год