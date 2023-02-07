"Автомобилист" победил после двух поражений подряд

Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 59-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский "Автомобилист" на своей площадке обыграл подольский "Витязь" — 3:0.

"Шоферам" удалось начало. Сергей Широков и Кертис Волк забили два быстрых гола, и уже на 6-й минуте хозяева вели 2:0. Третью шайбу забросил Стефан да Коста на 56-й минуте. Вратарь "Автомобилиста" швед Юхан Маттссон в третий раз в сезоне сыграл на ноль.

"Шоферы" набрали 75 очков и занимают на Востоке по набранным очкам третье место, по потерянным — делят первое-второе (с "Ак Барсом"). Следующий матч уральцы проведут в четверг, 9 февраля. На своей площадке они сыграют с лидером чемпионата КХЛ — питерским СКА.