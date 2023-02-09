«Ласточка» в исполнении Ивана Алыпова. Фото: Полина Зиновьева.

Иван АЛЫПОВ – последний из свердловских лыжников, кто становился призером Олимпийских игр (в 2006 году в Турине), – вчера днем провел мастер-класс для воспитанников екатеринбургской спортшколы № 19.

В спортшколе занимается около трех тысяч детей. Пригласить на мастер-класс их всех было, понятное дело, невозможно, поэтому отобрали 12 лучших по разным направлениям (лыжные гонки, зимнее ориентирование и полиатлон).

– Тут есть и мальчики, и девочки, – пояснила «ОГ» директор спортшколы Татьяна Мелких. – Возраст – от 9 до 15 лет.

Иван Алыпов, который ныне занимает должность заместителя начальника Управления по физической культуре и спорту Екатеринбурга, провелс детьми около 40 минут. Показал, как надо разминаться, как правильно толкаться при коньковом ходе. Удивление у детей вызвало упражнение по катанию на лыжах… задом. Ребята признались, что даже не слышали о таком. А самым веселым оказалась лыжная «ласточка» – катание на одной ноге с высоко поднятой другой. Обычно этот элемент исполняют на коньках, но, как оказалось, можно его делать и на лыжах. Правда, на ногах устоять удавалось не всем.

Иван Алыпов приехал на мастер-класс не с пустыми руками. После завершения тренировки он вручил наиболее активным ученикам подарки – лыжи и палки российского бренда «Proteam», который неделю назад презентовали в Олимпийском комитете России. «Proteam» – это проект по импортозамещению зарубежного инвентаря, производители которого в прошлом году ушли из нашей страны. Головной офис компании находится в Екатеринбурге, а сами лыжи делают на фабрике в Балабаново (Калужская область).

– Я сам только сегодня на занятии попробовал эти лыжи, – рассказал Иван Алыпов. – Конечно, есть замечания. Например, носок очень мягкий. Но в целом – продукт достойный. У меня в детстве лыжи были сильно хуже: деревянные, тяжелые… Кажется, «Уктус» назывались.

Подарки Ивана Алыпова – поистине царские: как сказал отец одной из участниц тренировки, лыжи его 9-летней дочери стоят 50 тысяч рублей.

Помимо лыж, дети получили фотографии Ивана Алыпова с автографом. Фото: Полина Зиновьева

После мастер-класса Иван Алыпов ответил на вопросы корреспондента «ОГ». – Иван, вы такие мастер-классы регулярно проводите… – Стараюсь… Однажды в детстве, когда я был в пионерлагере, к нам приехала Светлана Бажанова (одна из трех россиянок, завоевавших олимпийское золото в конькобежном спорте. – Прим. «ОГ»). На меня общение с ней произвело огромное впечатление и очень помогло в дальнейшем. Хочется, чтобы у нынешних детей тоже были подобные эмоции и ориентиры. – В субботу пройдет очередная гонка «Лыжня России». Вы сами на нее выйдете? – Обязательно! Причем на главную областную гонку – в Нижний Тагил – не поеду. Побегу в Екатеринбурге, в Преображенском парке. – Число участников «Лыжни» с каждым годом растет. Какие советы можете дать тем, кто впервые примет в ней участие? – Прежде всего надо одеться в соответствии с погодой. А во-вторых, не воспринимать все происходящее как гонку. Это не соревнования, это прогулка. Здесь главное – получить удовольствие: от физической нагрузки, от природы, от общения с друзьями и близкими людьми.