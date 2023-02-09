Темы дня

Спорт
9 февраля 2023, 23:40

«Главное – получить удовольствие»

«Ласточка» в исполнении Ивана Алыпова. Фото: Полина Зиновьева.

«Ласточка» в исполнении Ивана Алыпова. Фото: Полина Зиновьева.

Иван АЛЫПОВ – последний из свердловских лыжников, кто становился призером Олимпийских игр (в 2006 году в Турине), – вчера днем провел мастер-класс для воспитанников екатеринбургской спортшколы № 19.

В спортшколе занимается около трех тысяч детей. Пригласить на мастер-класс их всех было, понятное дело, невозможно, поэтому отобрали 12 лучших по разным направлениям (лыжные гонки, зимнее ориентирование и полиатлон).

– Тут есть и мальчики, и девочки, – пояснила «ОГ» директор спортшколы Татьяна Мелких. – Возраст – от 9 до 15 лет.

Иван Алыпов, который ныне занимает должность заместителя начальника Управления по физической культуре и спорту Екатеринбурга, провелс детьми около 40 минут. Показал, как надо разминаться, как правильно толкаться при коньковом ходе. Удивление у детей вызвало упражнение по катанию на лыжах… задом. Ребята признались, что даже не слышали о таком. А самым веселым оказалась лыжная «ласточка» – катание на одной ноге с высоко поднятой другой. Обычно этот элемент исполняют на коньках, но, как оказалось, можно его делать и на лыжах. Правда, на ногах устоять удавалось не всем.

Иван Алыпов приехал на мастер-класс не с пустыми руками. После завершения тренировки он вручил наиболее активным ученикам подарки – лыжи и палки российского бренда «Proteam», который неделю назад презентовали в Олимпийском комитете России. «Proteam» – это проект по импортозамещению зарубежного инвентаря, производители которого в прошлом году ушли из нашей страны. Головной офис компании находится в Екатеринбурге, а сами лыжи делают на фабрике в Балабаново (Калужская область).

– Я сам только сегодня на занятии попробовал эти лыжи, – рассказал Иван Алыпов. – Конечно, есть замечания. Например, носок очень мягкий. Но в целом – продукт достойный. У меня в детстве лыжи были сильно хуже: деревянные, тяжелые… Кажется, «Уктус» назывались.

Подарки Ивана Алыпова – поистине царские: как сказал отец одной из участниц тренировки, лыжи его 9-летней дочери стоят 50 тысяч рублей.

Помимо лыж, дети получили фотографии Ивана Алыпова с автографом. Фото: Полина Зиновьева

После мастер-класса Иван Алыпов ответил на вопросы корреспондента «ОГ».

– Иван, вы такие мастер-классы регулярно проводите…

– Стараюсь… Однажды в детстве, когда я был в пионерлагере, к нам приехала Светлана Бажанова (одна из трех россиянок, завоевавших олимпийское золото в конькобежном спорте. – Прим. «ОГ»). На меня общение с ней произвело огромное впечатление и очень помогло в дальнейшем. Хочется, чтобы у нынешних детей тоже были подобные эмоции и ориентиры.

– В субботу пройдет очередная гонка «Лыжня России». Вы сами на нее выйдете?

– Обязательно! Причем на главную областную гонку – в Нижний Тагил – не поеду. Побегу в Екатеринбурге, в Преображенском парке.

– Число участников «Лыжни» с каждым годом растет. Какие советы можете дать тем, кто впервые примет в ней участие?

– Прежде всего надо одеться в соответствии с погодой. А во-вторых, не воспринимать все происходящее как гонку. Это не соревнования, это прогулка. Здесь главное – получить удовольствие: от физической нагрузки, от природы, от общения с друзьями и близкими людьми.

  • Опубликовано в №30 от 10.02.2023
Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.02.2023, 21:57 / Спорт
"Автомобилист" утратил теневое лидерство на Востоке
09.02.2023, 19:34 / Спорт
Екатеринбург примет "Финал четырех" Кубка России по мини-футболу
07.02.2023, 21:38 / Спорт
"Автомобилист" победил после двух поражений подряд
07.02.2023, 14:57 / Спорт
Губернатор подписал распоряжение о праздновании 100-летия органов спорта Свердловской области
06.02.2023, 14:46 / Спорт
"Урал" и "Зенит" сыграли вничью в товарищеском матче