Екатеринбург примет "Финал четырех" Кубка России по мини-футболу

За кубок поборются клубы "Синара", "Газпром-Югра", "НорНикель" и КПРФ. Фото: Павел Ворожцов

С 25 по 26 февраля во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга пройдет "Финал четырех" Кубка России по мини-футболу. Об этом рассказали в Российском футбольном союзе (РФС).

Помимо екатеринбургской "Синары", действующего обладателя трофея, за кубок поборются клубы "Газпром-Югра", "НорНикель" и КПРФ.

25 февраля состоятся полуфинальные матчи, а 26 февраля — финал и игра за третье место. До 12 февраля пройдет жеребьевка, по итогам которой будет определен состав полуфинальных пар.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что "Синара" уже на протяжении многих лет остается флагманом российского мини-футбола. На счету клуба, в котором играют только екатеринбургские воспитанники, победы в чемпионате России и Лиге Чемпионов.