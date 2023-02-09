Темы дня

Спорт
9 февраля 2023, 19:34

Екатеринбург примет "Финал четырех" Кубка России по мини-футболу

мини-футбол

За кубок поборются клубы "Синара", "Газпром-Югра", "НорНикель" и КПРФ. Фото: Павел Ворожцов

С 25 по 26 февраля во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга пройдет "Финал четырех" Кубка России по мини-футболу. Об этом рассказали в Российском футбольном союзе (РФС).

Помимо екатеринбургской "Синары", действующего обладателя трофея, за кубок поборются клубы "Газпром-Югра", "НорНикель" и КПРФ.

25 февраля состоятся полуфинальные матчи, а 26 февраля — финал и игра за третье место. До 12 февраля пройдет жеребьевка, по итогам которой будет определен состав полуфинальных пар.

В департаменте информполитики Свердловской области отметили, что "Синара" уже на протяжении многих лет остается флагманом российского мини-футбола. На счету клуба, в котором играют только екатеринбургские воспитанники, победы в чемпионате России и Лиге Чемпионов.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.02.2023, 19:34 / Спорт
Екатеринбург примет "Финал четырех" Кубка России по мини-футболу
09.02.2023, 18:33 / Общество
В главном старте "Лыжни России" примут участие знаменитые спортсмены
09.02.2023, 18:01 / Общество
Вдовы военнослужащих будут получать максимальные меры соцподдержки
09.02.2023, 17:52 / Общество
В Нижнем Тагиле сотрудники полиции пришли на помощь девушке-водителю
09.02.2023, 16:33 / Общество
В Екатеринбурге продлят пять автобусных маршрутов