На Среднем Урале стартовала "Лыжня России"

Гонка началась с забега профи "Сотка" на расстояние 1 923 метра. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области на горе Долгой стартовала 41-я ежегодная массовая гонка "Лыжня России", в которой принимают участие как любители лыжного спорта, так и профессиональные спортсмены и представители региональной власти. Церемония открытия мероприятия состоялась в 10:55.

"С каждым годом все больше и больше людей участвуют в "Лыжне России". Здесь, в Нижнем Тагиле, и в других муниципалитетах региона на трассы выйдут тысячи уральцев. Наш регион спортивный, наш регион лыжный, а наши спортивные школы воспитали множество достойных мировых чемпионов. Здорово, что некоторые из них сегодня принимают участие в стартах, потому что это может послужить примером для юных спортсменов", — заявил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин на открытии "Лыжни России".

В свою очередь глава минспорта Свердловской области Леонид Рапопорт отметил, что сегодня на 120 тренировочных базах собрались около 70 тыс. любителей лыжного спорта.

Фото: Павел Ворожцов

Гонка началась с забега профи "Сотка" на расстояние 1 923 метра. Длина трассы — символическая цифра, которая обозначает год открытия государственного управления в сфере физической культуры и спорта. Среди участников забега, в частности, лыжница, чемпионка Олимпийских игр Зинаида Амосова, чемпион мира, биатлонист Антон Шипулин и биатлонист, лыжник, двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков.

"Есть даже в какой-то степени адреналин — это ведь все равно соревнование, пускай оно для меня и не столь волнительное, какими были Олимпийские игры. Приятно, что очень много участников мероприятия, в том числе профессионалы, которые будут бороться за высокие места и хорошие призы", — поделился впечатлениями Сергей Чепиков.

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге "Лыжня России" пройдет на 9 площадках. Центральной станет Преображенский парк в Академическом, где также будут подготовлены развлекательная программа, музыкальное сопровождение и другие активности. Все точки стартов в Свердловской области можно посмотреть на сайте.

Напомним, что "Областная газета" проводит конкурс лучших фотографий среди участников "Лыжни России".

Может быть, вы уже несколько лет подряд дружным трудовым коллективом принимаете участие в "Лыжне России"? Или в вашей семье гонки стали традицией? Выкладывайте фото с вашей историей на своей личной странице в соцсети "ВКонтакте" с 11 по 13 февраля включительно. Не забудьте добавить фирменный хэштег #фотоконкурс_ОГ под фото.

Редакция "Областной газеты" выберет три лучших фотографии:

лучшее фото команды трудового коллектива, общественной организации;

лучшее фото семьи на лыжне;

лучшее оригинальное фото.

Победители получат сладкий приз — коробку мороженого от Ирбитского молочного завода. Также лучшие фотографии будут опубликованы в "Областной газете" и на сайте www.oblgazeta.ru.