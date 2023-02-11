"Лыжню России" в Свердловской области выиграла олимпийская чемпионка

Победителем мужской гонки стал Евгений Белов (слева), а среди женщин лучшей оказалась Юлия Ступак (справа). Фото: Павел Ворожцов.

В Нижнем Тагиле на территории спортивной школы "Аист" завершились центральные старты гонки "Лыжня России" в Свердловской области.

Победителем мужской гонки на 10 км стал уроженец поселка Октябрьский Камышловского района Евгений Белов. Второе место занял Данил Мокиенко (Сысерть), третье — Никита Ступак, представлявший Верхнюю Салду.

Супруга Никиты — олимпийская чемпионка Пекина-2022 Юлия Ступак — победила среди женщин, которые бежали дистанцию вдвое короче — 5 км. Серебро досталось Ксении Бенцлер (Екатеринбург), бронза — Валерии Цумаровой (Карпинск).

По традиции победители забегов получили снегоходы.

Напомним, что в Свердловской области сегодня на горе Долгой стартовала 41-я ежегодная массовая гонка "Лыжня России", в которой принимают участие как любители лыжного спорта, так и профессиональные спортсмены и представители региональной власти.