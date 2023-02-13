«Автомобилист» вышел в плей-офф Кубка Гагарина

Брукс Мэйсек с 33 заброшенными шайбами занимает сейчас второе место в списке лучших снайперов КХЛ. Отставание от лидера – питерского армейца Дмитрия Яшкина – два гола. Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист»

В 61-м для себя матче чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» на своей площадке обыграл минское «Динамо» со счетом 5:3. Этот результат официально оформил выход «шоферов» в плей-офф Кубка Гагарина.

Игра с белорусами получилась валидольной, хотя поначалу казалось, что проблем быть не должно. Уже в начале 4-й минуты «Автомобилист» получил численное преимущество. Еще через 50 секунд оно стало двойным, и хозяева в лице Брукса Мэйсека его реализовали.

Но дальше события стали развиваться вопреки логике. Уральцы по-прежнему доминировали (их преимущество по броскам в створ ворот было почти двукратным), но голы забивали соперники. Еще до перерыва они счет сравняли, а во втором периоде забросили в ворота Игоря Бобкова две безответные шайбы. Болельщики, которые второй раз подряд заполнили КРК «Уралец» до отказа, приуныли…

Но в третьем периоде «шоферы» выдали просто идеальный отрезок. Уже на второй минуте Мэйсек забил свой 33-й гол в сезоне и сократил разрыв в счете до одной шайбы, а еще через пять минут Георгий Белоусов выровнял цифры на табло — 3:3.

«Автомобилист» продолжал атаковать, и на исходе 50-й минуты Стефан да Коста вывел хозяев вперед.

На исходе встречи динамовцы заменили вратаря на шестого полевого игрока, но ошиблись при передаче, и шайба от игрока минской команды отскочила в пустые ворота. Гол записали на счет последнего «шофера", коснувшегося шайбы, - Кёртиса Волка.

Одержав 34-ю победу в сезоне, «Автомобилист» набрал 77 очков и официально оформил выход в плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом сезоне это екатеринбуржцам не удалось («шоферы», которые, напомним, проводят в КХЛ 14-й сезон, ранее выходили в плей-офф 8 раз, а не выходили – 5).

Сейчас впереди у «Автомобилиста» — четырехматчевое турне по Дальнему Востоку, в ходе которого команда Николая Заварухина по два раза сыграет с хабаровским «Амуром» и «Адмиралом» из Владивостока.

Первая игра состоится уже сегодня, 14 февраля, против «Амура» (65 очков, 8-е место на Востоке). В этом сезоне команды встречались дважды. Оба матча прошли в Екатеринбурге, оба выиграл «Автомобилист», оба – со счетом 4:2.