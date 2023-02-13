Свердловчан в кубке не осталось

Илья Карпенков стал лучшим в составе «Темп-СУМЗ-УГМК», но его высокая результативность не помогла пройти в следующую стадию Кубка России. Фото: Пресс-служба БК МБА

Баскетбольный клуб из Ревды «Темп-СУМЗ-УГМК» уступил столичному МБА со счетом 76:81 в ¼ финала Кубка России.

Ревдинский «Темп» играл на следующий день после екатеринбургского «Уралмаша», который в Санкт-Петербурге хоть и дал бой чемпиону Единой лиги ВТБ, но все равно проиграл 82:89.

Изначально у «Темпа» была задача сложнее, поскольку в первом матче команда уступила с разницей в 14 очков (77:63). Ревдинцам нужно было побеждать МБА в Москве «плюс» 15, чтобы пройти в следующую стадию Кубка.

Но москвичи в прошедшем матче почти всегда были впереди. Уже с конца первой четверти начал создаваться небольшой отрыв, который ликвидировать было трудно. Второй период завершился со счетом 44:35. Переломить игру на площадке игрокам «Темпа» не удавалось.

Впрочем, и сдаваться без боя они не планировали. После перерыва «Темп» перестроил игру и пошел в атаку. В итоге ревдинцам удалось в четвертой четверти отыграть отставание и даже выйти вперед. Сразу шесть очков подряд набрал Илья Карпенков – серебряный призер Олимпиады в Токио по баскетболу 3х3. «Темп» повел плюс три (68:65), но удержать, а тем более нарастить отрыв так и не смог. Итог встречи – 81:76 в пользу МБА (и 158:139 по итогам двух встреч). Илья Карпенков в итоге стал самым результативным в составе «Темпа» - 18 очков за игру.

Таким образом, Финал четырех пройдет без свердловских команд. Туда вышли - «Зенит», «Химки», «Нижний Новгород» и МБА.

Напомним, что в прошлом розыгрыше Кубка России «Темп-СУМЗ-УГМК» стал вторым, уступив в финале БК «Самара». В 2021 году ревдинцы выиграли трофей.

Опубликовано в №33 от 11.02.2023