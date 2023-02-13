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Спорт
13 февраля 2023, 17:12

Свердловская область направила 100 млн рублей на строительство второй очереди "Дацюк Арены"

Маленькие хоккеисты

Первый камень второй очереди "Дацюк Арены" заложили в сентябре 2022 года. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Больше 100 млн рублей получит Екатеринбург на строительство второй очереди "Дацюк Арены". Соответствующее постановление принято кабинетом министров Свердловской области.

Средства поступили в бюджет региона в качестве гранта от Президента РФ, который выиграла команда "СВ Металл" в турнире Ночной хоккейной лиги в 2022 году.  

Торжественная церемония закладки первого камня второй очереди "Дацюк Арены" прошла 9 сентября 2022 года. Участие принимали глава региона  Евгений Куйвашев, полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк, заслуженный мастер спорта РФ Павел Дацюк.

"Здесь, на этом месте, где сегодня мы закладываем камень, в ближайшие годы появится новое современное здание, где будет все необходимое: трансформируемое ледовое поле, жилой блок для спортсменов, столовая, отделение проката коньков. Здесь будут созданы лучшие условия для спортсменов-любителей, для тренировок профессиональных хоккеистов, укрепления кадровой базы спорта высших достижений", — отмечал ранее Евгений Куйвашев.   

В Свердловской области губернатор уделяет большое внимание развитию хоккея. Как сообщает департамент информполитики региона, за 9 лет построены 26 новых ледовых арен, сейчас их число на Среднем Урале достигло 37. В Свердловской области благодаря развитию спортивной инфраструктуры, что соответствует задачам федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", создана четкая система подготовки спортсменов. Меняется и любительский хоккей. В частности, екатеринбуржцы в четвертый раз становятся победителями НХЛ.  

Ночная хоккейная лига — любительская спортивная организация. Создана 15 декабря 2011 года по инициативе Президента России Владимира Путина и игроков отечественного хоккея.

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Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

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