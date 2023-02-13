Свердловская область направила 100 млн рублей на строительство второй очереди "Дацюк Арены"

Первый камень второй очереди "Дацюк Арены" заложили в сентябре 2022 года. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Больше 100 млн рублей получит Екатеринбург на строительство второй очереди "Дацюк Арены". Соответствующее постановление принято кабинетом министров Свердловской области.

Средства поступили в бюджет региона в качестве гранта от Президента РФ, который выиграла команда "СВ Металл" в турнире Ночной хоккейной лиги в 2022 году.

Торжественная церемония закладки первого камня второй очереди "Дацюк Арены" прошла 9 сентября 2022 года. Участие принимали глава региона Евгений Куйвашев, полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк, заслуженный мастер спорта РФ Павел Дацюк.

"Здесь, на этом месте, где сегодня мы закладываем камень, в ближайшие годы появится новое современное здание, где будет все необходимое: трансформируемое ледовое поле, жилой блок для спортсменов, столовая, отделение проката коньков. Здесь будут созданы лучшие условия для спортсменов-любителей, для тренировок профессиональных хоккеистов, укрепления кадровой базы спорта высших достижений", — отмечал ранее Евгений Куйвашев.

В Свердловской области губернатор уделяет большое внимание развитию хоккея. Как сообщает департамент информполитики региона, за 9 лет построены 26 новых ледовых арен, сейчас их число на Среднем Урале достигло 37. В Свердловской области благодаря развитию спортивной инфраструктуры, что соответствует задачам федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", создана четкая система подготовки спортсменов. Меняется и любительский хоккей. В частности, екатеринбуржцы в четвертый раз становятся победителями НХЛ.

Ночная хоккейная лига — любительская спортивная организация. Создана 15 декабря 2011 года по инициативе Президента России Владимира Путина и игроков отечественного хоккея.