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Спорт
20 февраля 2023, 15:48

Алапаевские спортсмены завоевали победу на всероссийском турнире "Гиревое побоище"

  Марина Сапожникова
Награждение

Победителем турнира гиревиков стала команда из Алапаевска. Фото предоставлено Александром Шаниным

Во всероссийском турнире "Гиревое побоище" приняли участие 71 спортсмен из разных регионов — Челябинской, Курганской, Свердловской областей. Разыгрывалось 100 медалей в различных номинациях. По итогам состязаний первое место в командном зачете заняла команда СТИМ из Алапаевска.

Как рассказал "Областной газете" организатор турнира, ответственный по вопросам физкультуры и спорта Алапаевской епархии, клирик мужского монастыря Новомучеников и исповедников Церкви Русской в Алапаевске отец Серафим (в миру Александр Шанин), несмотря на то, что турнир был любительский, соперники были достаточно серьезные и подготовленные. 

"Результаты участники показывали неплохие, были даже задействованы гири на 36 килограммов. Самые маленькие гири были по 2 килограмма, их поднимали юные спортсмены 6 и 7 лет. Успехами воспитанников я, конечно, доволен, у нас первое командное место. Старались все. Мы очень много готовились именно к этому турниру, многие специально не поехали ради него на другие соревнования. Турнир был посвящен святому Александру Невскому. Украшением соревнования и главным судьей был 14-кратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Иван Денисов", — рассказал батюшка. 

Фото: предоставлено Александром Шаниным

Ранее "Областная газета" рассказывала о том, как отец Серафим завоевал победу в двух дисциплинах на этапе международной серии Гран-при по гиревому спорту.

Областная газета Свердловской области

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