Начало матча в 19:00. Фото: официальная страница ФК "Урал" в соцсети "ВКонтакте"

В понедельник, 27 февраля, на "Екатеринбург Арене" состоится матч 1/4 финала Кубка России "Урал" — "Ростов". На игру бесплатно приглашают студентов свердловских вузов и колледжей.

Билеты можно получить в учебном заведении или непосредственно перед матчем. Тем, кто выберет второй вариант, следует действовать по инструкции, отмечают в telegram-канале ФК "Урал":

вход на стадион осуществляется через гейты № 3, 5, 6,

необходимо предъявить студенческий билет,

занять место,

поддержать команду.

Карта болельщика на кубковый матч не нужна, подчеркнули в пресс-службе клуба. Для болельщиков будут организованы горячий чай и каша. "Екатеринбург Арена" откроется в 18:00. Игра начнется в 19:00.

Отметим, это первый домашний матч "Урала". Ранее команды встречались в Ростове-на-Дону и сыграли вничью — 1:1.

Напомним, "Областная газета" сообщала, что Матч "Урал" — "Ростов" начнется с минуты молчания в память о Давыде Алексееве.