Темы дня

Спорт
26 февраля 2023, 15:29

Студентов приглашают бесплатно посетить матч "Урал" — "Ростов"

  Ольга Бородкина
афиша матча

Начало матча в 19:00. Фото: официальная страница ФК "Урал" в соцсети "ВКонтакте"

В понедельник, 27 февраля, на "Екатеринбург Арене" состоится матч 1/4 финала Кубка России "Урал" — "Ростов". На игру бесплатно приглашают студентов свердловских вузов и колледжей.

Билеты можно получить в учебном заведении или непосредственно перед матчем. Тем, кто выберет второй вариант, следует действовать по инструкции, отмечают в telegram-канале ФК "Урал":

  • вход на стадион осуществляется через гейты № 3, 5, 6,
  • необходимо предъявить студенческий билет,
  • занять место,
  • поддержать команду.

Карта болельщика на кубковый матч не нужна, подчеркнули в пресс-службе клуба. Для болельщиков будут организованы горячий чай и каша. "Екатеринбург Арена" откроется в 18:00. Игра начнется в 19:00.

Отметим, это первый домашний матч "Урала". Ранее команды встречались в Ростове-на-Дону и сыграли вничью — 1:1.

Напомним, "Областная газета" сообщала, что Матч "Урал" — "Ростов" начнется с минуты молчания в память о Давыде Алексееве.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.02.2023, 16:45 / Общество
МЧС предупредило свердловчан о ветре с порывами до 15 м/с
26.02.2023, 15:29 / Спорт
Студентов приглашают бесплатно посетить матч "Урал" — "Ростов"
26.02.2023, 14:31 / Общество
Евгений Куйвашев выразил соболезнования близким и коллегам Якова Бейкина
26.02.2023, 14:15 / Общество
За сутки на Среднем Урале коронавирус выявили у 126 человек
26.02.2023, 13:50 / Общество
В Госдуме РФ рассказали, какие законы вступают в силу в марте