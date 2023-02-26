Темы дня

Спорт
26 февраля 2023, 18:20

Екатеринбургский "Автомобилист" завершил регулярный чемпионат КХЛ на мажорной ноте

"Автомобилист" — "Сибирь"

"Автомобилист" всухую выиграл у "Сибири". Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В 68-м для себя матче чемпионата КХЛ "шоферы" выиграли в Новосибирске у "Сибири" со счетом 2:0. Оба гола были забиты в концовке встречи.

На 54-й минуте отличился капитан уральцев Сергей Широков, а на последней — Данил Романцев (он забил в пустые ворота). "Автомобилист" набрал 83 очка и потеснил "Сибирь" с 4 места в Восточной конференции.

Окончательное распределение мест (и, соответственно, соперник по первому раунду плей-офф) определится в матче "Металлург" — "Салават Юлаев". Если магнитогорцы победят в основное время, они отодвинут екатеринбуржцев на 5-ю строчку и в четвертьфинале конференции сыграют именно с "шоферами". Если выиграет "Салават" (или проиграет, но за пределами основного времени), то "Автомобилист" начнет игры на вылет серией с "Сибирью".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.02.2023, 21:32 / Спорт
"Синара" одержала волевую победу над "КПРФ" и завоевала Кубок России
26.02.2023, 18:33 / Культура
В Екатеринбурге на Масленице выступила группа Zventa Sventana
26.02.2023, 18:20 / Спорт
Екатеринбургский "Автомобилист" завершил регулярный чемпионат КХЛ на мажорной ноте
26.02.2023, 16:45 / Общество
МЧС предупредило свердловчан о ветре с порывами до 15 м/с
26.02.2023, 15:29 / Спорт
Студентов приглашают бесплатно посетить матч "Урал" — "Ростов"