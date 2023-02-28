На трамплинном комплексе Нижнего Тагила проведут международные состязания по распоряжению Евгения Куйвашева

В течение года на трамплинном комплексе в Нижнем Тагиле проведут международные состязания. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении ряда международных соревнований в Нижнем Тагиле на трамплинном комплексе "Аист". С просьбой организовать их к главе региона обратились представители Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России.

С 9 по 13 марта запланированы соревнования по лыжному двоеборью среди мужчин и по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин. На период с 23 по 27 ноября намечены состязания по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин, а с 30 ноября по 4 декабря — по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин. Все состязания состоятся в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография", сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Евгений Куйвашев поручил министерствам и ведомствам сформировать оргкомитет по подготовке соревнований. Их необходимо провести на высоком организационном уровне.

В состязаниях с 9 по 13 марта планируют выступить 232 спортсмена из России, Казахстана. Заявлены сильнейшие "летающие лыжники" России — среди них серебряные призеры Олимпийских игр 2022 года в Пекине Евгений Климов, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Ирма Махиня, а также свердловчане Илья Маньков и Кристина Прокопьева. Подтверждение участия в соревнованиях ждут от лыжников из Кореи, Китая и Турции, рассказал министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

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