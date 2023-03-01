В Екатеринбурге состоятся Летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт"

В Свердловской области работает уникальный адаптивный центр. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Уральская столица станет ключевым городом, где пройдут Летние игры паралимпийцев. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков на спортивном форуме в Москве.

В программу входят соревнования по 22 летним видам спорта. По словам Павла Рожкова, с каждым разом желающих принять участие в подобных состязаниях становится все больше.

"Если раньше на соревнования приезжало по 20–30 человек, то сейчас у нас только на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата 600–700 человек, по плаванию — 400–500 человек. Многие города просто не готовы принять такое количество колясочников и достойно разместить. <...> С ключевыми городами определились — это Нижний Новгород, Уфа, Екатеринбург. Параллельно готовим и Зимние игры паралимпийцев", — сказал Павел Рожков.

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт отметил, что Свердловская область является признанным спортивным центром страны. В регионе регулярно проходят крупнейшие российские и международные соревнования, создаются комфортные условия для занятий физической культурой и спортом.

На Среднем Урале работает уникальный центр адаптивного спорта "Родник". По итогам 2022 года учреждение стало лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Лучшая организация адаптивного спорта". В центре готовят атлетов по адаптивным видам спорта — спорту глухих, спорту лиц с интеллектуальными нарушениями, спорту слепых, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. "Родник" существует в России с начала 90-х годов, за несколько десятилетий в центре, являющемся кузницей спортивных кадров, подготовили сотни человек.

"За время работы учреждения подготовлены 61 заслуженный мастер спорта России, 39 мастеров спорта России международного класса, 114 мастеров спорта России. Кроме того, 6 человек стали чемпионами Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, а еще 47 человек становились призерами этих соревнований", — отметил Леонид Рапопорт.

На сегодняшний день в "Роднике" занимается около 650 спортсменов, сообщает департамент информационной политики региона.

Стоит отметить, что проведение соревнований способствует реализации федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография".

Ранее дирекция Международного фестиваля университетского спорта, который пройдет в 2023 году в Екатеринбурге, представила логотип соревнований.