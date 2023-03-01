300 километров - за три дня

Иван Алыпов (справа) и Владимир Волошин с призами для участников «Уральской сотни». Фото: Полина Зиновьева

4 марта в екатеринбургском загородном клубе «Белая лошадь» состоится традиционный лыжный ультрамарафон URAL IRON 100k. В этом году мероприятие будет особенным, так как в его рамках планируется установить необычный рекорд в честь 300-летия уральской столицы: лыжник-ультрамарафонец Владимир ВОЛОШИН попробует пробежать за три дня 300 километров.

Ультрамарафон проходит в Свердловской области уже в пятый раз. Автором идеи и одним из организаторов является прославленный уральский лыжник, бронзовый призер Олимпиады в Турине Иван Алыпов.

– В этом году мы выбрали местом проведения загородный клуб «Белая лошадь», – рассказал он. – Длина одного круга дистанции составит пять километров, то есть участникам предстоит проехать двадцать таких кругов. Трасса несложная, без особых подъемов и спусков. Но это тоже является испытанием для спортсменов: на спусках можно отдыхать, а на равнине приходится постоянно работать.

По словам организаторов, на данный момент покорить «Уральскую сотню» (так называют соревнование из-за дистанции в 100 километров) собираются 80 человек. При этом семь из них – женщины.

– Это, кстати, рекорд, – говорит Иван Алыпов. – За всю историю полная дистанция гонки покорялась только трем женщинам, а в этом году ее будут пытаться преодолеть семь женщин. Для всех финишеров мы подготовили специальные медали, каждый год они имеют разный дизайн. В этот раз медали сделаны из лошадиных подков. А для победителей мы приготовили кубки из настоящего уральского гранита – такого же твердого и прочного, как характер тех людей, которые выйдут на старт..

Еще один рекорд попробует установить управляющий партнер компании Newman Sport, сооснователь международных соревнований по триатлону IRONSTAR Владимир Волошин. Он за три дня собирается проехать три «Уральских сотни» – то есть 300 километров.

– Эта идея появилась случайно, – отметил Владимир Волошин. – Мы разговаривали с Иваном Алыповым, и я сказал, что раз я принимал участие только в трех «Уральских сотнях» из четырех, то хочу восполнить пробел и пробежать в этом году два ультрамарафона, а не один. Иван в ответ предложил в честь юбилея Екатеринбурга выйти на старт три раза и за три дня проехать 300 километров. Я согласился.

Свою подготовку к рекорду Владимир начал еще до того, как на Урале выпал снег.

– Сначала катался на лыжероллерах, занимался другими циклическими видами спорта. Ну, а сейчас, зимой, у меня каждый день по две тренировки. В неделю примерно 100 километров на лыжах и 70–80 километров бегом. Это вселяет уверенность в свои силы, что я смогу преодолеть 300 километров за три дня. Для меня эта дистанция воспринимается как одна целая гонка. Надеюсь, что 2 и 3 марта я преодолею две сотни, а 4 марта смогу выйти на старт с другими участниками и завершить свой рекорд.

Владимир Волошин известен в спортивной среде как ультрамарафонец. К примеру, в 2018 году он одержал победу в гонке Swissultra, преодолев десять дистанций Ironman за десять дней подряд: Владимир проплыл 38 километров, проехал на велосипеде 1800 километров и пробежал 422 километра, на все это у него ушел 131 час. Зимой он участвует в различных лыжных гонках и является традиционным участником «Уральской сотни».

– Предполагаю, что на каждую сотню километров у меня уйдет по шесть-семь часов, – добавил Владимир Волошин. – На самом деле это не так много для тех, кто участвует в различных ультрамарафонах. Я вспоминаю, чем была занята голова во время предыдущих стартов. Могу сказать, что я ехал и отдыхал, как бы это ни звучало. Шесть часов наедине с собой, рядом со спортсменами – это, конечно, положительные эмоции. Это хороший повод отвлечься от повседневной жизни, от работы и просто получить заряд энергии.