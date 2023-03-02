"Игры вызова легенд". В Екатеринбург приедут около 2,5 тысяч сильнейших российских и иностранных спортсменов

Фото: Полина Зиновьева

Первые международные соревнования по гимнастическим видам спорта "Игры вызова легенд" пройдут в Екатеринбурге с 24 марта по 2 апреля.

Акробатика, аэробика, спортивная и художественная гимнастика — на соревнованиях будут представлены 4 вида спорта. Об этом заявил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Старт нового в России мультиспортивного проекта был объявлен в Москве в рамках форума "Мы вместе. Спорт".

"Новый проект — это достойный ответ на реалии в современном спорте, благодаря чему объединяются разные виды спорта, которые собирают не только лучших и сильнейших спортсменов, но и привлекают большое количество зрителей. И это основной синергетический эффект от спорта, когда мы идем по пути объединения в одном большом мероприятии. Спасибо руководству Свердловской области и региональным федерациям за поддержку проекта. Я надеюсь, что совместный высокий профессионализм позволит провести соревнования на высоком уровне", — заявила директор департамента государственного регулирования в сфере спорта Минспорта РФ Людмила Сараева.

На спортивном форуме "Мы вместе. Спорт" представили амбассадоров проекта. Ими стали чемпион мира, многократный победитель чемпионатов России и Европы по спортивной акробатике Виктор Гречухин; победитель чемпионатов мира и Европы в разных дисциплинах по спортивной аэробике Руслан Зубаиров; олимпийский чемпион 2020 года, двукратный призер Олимпийских игр 2016 года, чемпион мира, многократный чемпион России и Европы Давид Белявский и олимпийская чемпионка 2016 года, серебряный призер Олимпийских игр в Токио 2020 года, многократная чемпионка России, Европы и мира по художественной гимнастике Анастасия Татарева.

Посмотреть "Игры вызова легенд" можно будет на площадке "Екатеринбург-ЭКСПО", сообщает департамент информполитики Свердловской области. Соревнования пройдут в рамках проекта "Спорт — норма жизни" нацпроекта "Демография".

Напомним, в этом году международные соревнования проведут на трамплинном комплексе Нижнего Тагила.